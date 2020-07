Bệnh nhân 435 về thăm quê ở Nghệ An trước khi phát hiện mắc COVID-19

Ngày 28/7, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đà Nẵng, bệnh nhân 435 (nữ, 29 tuổi, đang tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) từng về thăm quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trong hai ngày 19 và 20/7.

Trong tối 28/7, nhiều cán bộ y tế của Nghệ An đã có mặt tại xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm một số người liên quan đến bệnh nhân 435 ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh từ Đà Nẵng.

Bệnh nhân này là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

Ngày 15 đến 18/7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ 19 đến 20/7, bệnh nhân về quê thăm nhà tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 21 đến 23/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7, bệnh nhân đến địa chỉ K19/18 Hoàng Hoa Thám - phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ngày 26/7, trong lúc làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, bệnh nhân có biểu hiện sốt và khám sàng lọc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả (+) với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến điều trị và cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân không tham gia hoạt động tại phòng mạch tư nào khác.