Bến xe Hà Nội cam kết không tăng giá vé xe khách dịp lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1/9 đến hết 4/9) nên nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng, thăm thân của người dân sẽ tăng nhiều trong dịp lễ.

Trả lời PV VTC News chiều 30/8, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình nhận định, lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ tại bến sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 10.000 lượt khách/ngày.

Trong ngày cao điểm, lượng khách sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 15.000 lượt khách/ngày. Lượt xe dự kiến là 880 lượt xe/ngày (tăng khoảng 35% so với ngày thường), chủ yếu ở các tuyến như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái…

Ông Sơn cho biết, kỳ nghỉ Tết Độc lập năm nay chưa có doanh nghiệp nào thông báo tăng giá vé, bến cũng đã lên phương án phục vụ hành khách.

“Cách đây hơn 1 tuần, bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải hành khách và yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị đủ số lượng phương tiện tham gia vận chuyển hành khách; có phương án tăng cường, dự phòng phương tiện và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Chúng tôi yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đúng quy định về thời gian lái xe, chở đúng số người, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước và trong khi lái xe”, ông Sơn nói.

Đối với công tác phục vụ, đảm bảo an toàn cho hành khách, bến xe Mỹ Đình đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường, kiểm tra, rà soát các chuyến xe, đảm bảo không để nhà xe tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách. Các nhà xe được yêu cầu tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe để theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình khuyến nghị, người dân có nhu cầu di chuyển trong dịp nghỉ lễ nên vào bến để mua vé, không bắt xe ngoài bến bãi gây mất trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng bị “chặt chém” giá vé.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, những ngày gần đây người tới mua vé xe đông hơn, dự kiến sẽ biến động mạnh từ trưa 31/8.

“Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã lên kế hoạch tăng khoảng 120 - 150 xe/ngày từ trưa 31/8 đến hết ngày 1/9”, ông Thành thông tin.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát cũng đã họp và lên các phương án để chủ động phối hợp cùng Công an phường Giáp Bát, Công an quận Hoàng Mai cùng lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bến xe. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kiểm tra, ngăn chặn xử lý việc vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, hàng giả, các đối tượng cò mồi, dắt khách...

Các bến xe Hà Nội đã lên phương án sẵn sàng phục vụ người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

“Chúng tôi cũng đã thông báo đến tất cả các doanh nghiệp vận tải, yêu cầm cam kết bán vé đúng giá niêm yết, không tự ý tăng giá vé. Nếu nhận được phản ánh từ hành khách, bến sẽ từ chối phục vụ nhà xe đến khi kết thúc dịp nghỉ lễ và báo cáo lên Sở Giao thông vận tải Hà Nội để xử lý theo đúng quy định”, ông Thành nói.

Ông Nguyễn Tất Thành cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sẽ bố trí hơn 900 xe buýt, dự kiến thực hiện gần 11.000 lượt xe/ngày. Cùng với đó, các đơn vị sẵn sàng bố trí phương tiện, nhân lực tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi có yêu cầu.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh được yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến để kịp thời phục vụ khi lưu lượng khách tăng đột biến. Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh.