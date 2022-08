Beijing X7 sắp có thêm phiên bản mới, rộng cửa về Việt Nam

Mới đây, hãng xe Trung Quốc đã chạy thử phiên bản Plus của mẫu SUV cỡ C Beijing X7 2022 tại thị trường nội địa. Beijing X7 hiện cũng là mẫu xe ăn khách tại thị trường Việt và được nhiều người lựa chọn.

Beijing X7 Plus 2022 lộ diện khi đang chạy thử (Ảnh: Car news China)

Qua những hình ảnh được ghi lại trong buổi chạy thử, có thể thấy rằng Beijing X7 Plus 2022 sở hữu diện mạo khác biệt hoàn toàn so với phiên bản hiện đang được bán tại Việt Nam. Ở phần đầu xe, Beijing X7 Plus 2022 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tràn viền mới cùng hốc gió trung tâm hẹp và khe gió đặt dọc ở hai góc cản trước. Bên cạnh đó, đèn pha trên Beijing X7 Plus 2022 cũng có thiết kế hoàn toàn mới lạ.

Thiết kế mặt trước của Beijing X7 Plus 2022 (Ảnh: Car news China)

Di chuyển về phía đuôi xe, Beijing X7 Plus 2022 được cung cấp đèn hậu và cản sau với thiết kế mới, 4 đầu ống xả giả cùng nẹp mạ chrome vắt ngang. Chiếc Beijing X7 Plus 2022 trong bài sử dụng vành la-zăng 5 chấu mới với 2 tông màu thể thao. Theo một số nguồn tin, Beijing X7 Plus 2022 sẽ cung cấp cho người tiêu dùng nội địa tới 3 tùy chọn khác nhau về vành la-zăng. Về kích thước, Beijing X7 Plus 2022 cũng “nhỉnh” hơn so với bản hiện hành với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 x 1.892 x 1.715 mm cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm.

Bên trong khoang nội thất, Beijing X7 Plus 2022 cũng được hãng xe Trung Quốc bổ sung màn hình mới kết hợp giữa bảng đồng hồ kĩ thuật số và màn hình trung tâm giải trí cảm ứng. Thêm vào đó, phiên bản mới của Beijing X7 còn có cửa gió điều hòa trung tâm mới. Ngoài ra, những chi tiết khác như vô lăng vát đáy thể thao, màn hình chỉnh điều hòa, cần số hay núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm của Beijing X7 Plus 2022 vẫn được giữ nguyên giống như bản hiện tại.

Cận cảnh khoang nội thất trên Beijing X7 Plus 2022 (Ảnh: Car news China)

Về hiệu năng, Beijing X7 Plus 2022 sẽ sử dụng khối động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm tương tự như Beijing X7. Đi cùng với khối động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Hiện giá bán và ngày ra mắt chính thức của Beijing X7 Plus 2022 vẫn chưa được hé lộ. Bên cạnh đó, cũng không rõ liệu rằng Beijing X7 Plus 2022 có được mở bán tại Việt Nam giống như đàn anh Beijing X7 hay không. Ở thời điểm hiện tại, Beijing X7 đang được bán ra với mức giá 758 triệu đồng và cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Honda CR-V hay Mazda CX-5.