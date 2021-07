Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên cánh đồng ở Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 14/7, Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết, khoảng 20h30 ngày 13/7, lực lượng Công an xã đang đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,7kg, bị bỏ rơi cạnh đường bê tông, sát cánh đồng thôn Quảng Nguyên.

Bệnh cạnh cháu bé có một mảnh giấy, ghi: "Tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi con nhờ gia đình nào có duyên gặp cháu giúp mẹ cháu nuôi con ngoan ngoãn nên người. Xin chân thành cảm ơn. Con sinh ngày 9/7/2021 cháu nặng 3,7kg".

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Quảng Phú Cầu.

"Ngay sau đó chúng tôi đưa cháu bé về trạm y tế xã xem xét tình hình rồi phối hợp cùng cán bộ UBND xã đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Ứng Hoà kiểm tra sức khoẻ. Khoảng 1h sáng nay cháu được đưa về trạm y tế xã, tình trạng sức khoẻ hoàn toàn bình thường", đại diện Công an xã Quảng Phú Cầu thông tin.

Vị này cho biết thêm, sau khi biết tin nhiều gia đình trong địa bàn ngỏ ý muốn xin nhận cháu bé làm con nuôi. Tuy nhiên, trước mắt chính quyền địa phương sẽ thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin, để người thân đến xin nhận lại cháu bé.

Trường hợp sau 7 ngày không ai nhận nuôi, UBND xã Quảng Phú Cầu sẽ làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé.