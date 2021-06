Bé trai chết dưới hố công trình ở Quảng Trị: Công an, viện kiểm sát vào cuộc

(VTC News) -

Trưa 14/6, trả lời PV VTC News, thượng tá Nguyễn Viết Ánh - Trưởng Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, sau khi nắm được thông tin cháu bé 6 tuổi chết đuối tại một hố công trình đang thi công ở TP Đông Hà lực lượng thuộc đơn vị lập tức phối hợp với Viện kiểm sát và một số cơ quan ban ngành vào cuộc khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân sự việc.

Người đứng đầu Công an TP Đông Hà cho biết thêm, công trình xảy ra sự việc nói trên do Công ty Cổ phần Thành An (có trụ sở tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thi công.

Hố công trình nơi cháu Quang A. chết đuối không có biển báo, rào chắn.

Tối 13/6, một lãnh đạo phường 3 (TP Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 6 tuổi chết thương tâm. Nạn nhân là cháu Hoàng Trọng Quang A. (SN 2015), con trai của anh Hoàng Trọng Tùng (SN 1990) và chị Hồ Thị Cam (SN 1995, cùng trú tại khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà).

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, cháu Quang A. cùng em gái ra chơi ở khu vực tuyến đường đang thi công gần nhà. Khi đang chơi, cháu A. không may bị trượt chân, ngã xuống hố công trình không có rào chắn và biển cảnh báo.

Gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho cháu Quang A.

Khi xảy ra vụ việc, do em gái của Quang A. còn quá nhỏ nên khi chạy về nhà không thông báo cho gia đình. Một lúc sau, không thấy cháu về nên gia đình đi tìm thì phát hiện cháu nằm dưới hố công trình. Dù được gia đình, hàng xóm sơ cứu nhưng do bị nằm lâu dưới nước, cháu Quang A. đã chết.