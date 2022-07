Bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk kể lại giây phút bị đốt bỏng chân

(VTC News) -

Y.N.N. (8 tuổi, buôn Kry, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đang được các y, bác sĩ của khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) tích cực chữa trị.

Vụ việc đau lòng đêm 11/7 khiến Y.N.N. bị bỏng cả hai chân. Tối 12/7, Y.N.N. lí nhí kể, em bị nam thanh niên ở buôn Bir (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) chở đến lô cao su mà không nói đi làm gì. Khi N. đòi về thì bị nam thanh niên đánh, rồi lấy xăng đốt. Sau đó, N. không biết điều gì xảy ra nữa.

Cháu Y.N.N. đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngồi bên cạnh chăm sóc cháu ngoại, ông Y Vich Niê kể, hai anh em Y.N.N. đang ở với vợ chồng ông.

Chiều 11/7, ông đi làm và để 2 cháu ở nhà chơi với nhau. Khi đi làm về, ông không thấy 2 cháu đâu. Đến tối cùng ngày, ông tá hỏa khi anh trai của Y.N.N. chạy về báo tin em trai bị tẩm xăng đốt cháy.

Cũng theo ông Y Vich, anh trai của Y.N.N. kể lại, chiều tối 11/7, có một thanh niên ở buôn Bir (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) đến nhà chở 2 anh em Y.N.N và một người nữa vào lô cao su. Lúc này, Y.N.N. đòi về nhưng nam thanh niên không đồng ý. Cả 3 bỏ chạy thì Y.N.N. bị bắt lại và đánh đập. Sau đó, nam thanh niên này dùng xăng tẩm đốt Y.N.N. Người anh sau đó quay lại và cứu Y.N.N.

Ông Y Vich Niê thất thần kể lại sự việc.

Liên quan vụ việc, chiều 12/7, cổng thông tin điện tử Công an huyện Ea H’leo đã đăng tải thông tin. Theo đó, quá trình điều tra xác định khoảng 4h sáng cùng ngày, Nay KPák (19 tuổi, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) điều khiển xe máy chở theo Y.N.N, Y.T và Y.C (là bạn của Y.N.N) về nhà ở Buôn Kri, xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt, Nay KPák cho dừng xe bên đường. Y.T và Y.C xuống xe đứng bên lề, còn Y.N.N đùa giỡn, trèo lên và ôm cổ của Nay KPák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của Nay KPák. Thời điểm này, xăng trong bình xe đã tràn ra và dính lên người Y.N.N.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay KPák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y.N.N để dọa, la mắng. Không may, do quần áo Y.N.N có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa. Nay KPák dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và đổ đất vào người Y.N.N để dập lửa. Thấy không dập được lửa, Nay KPák lao đến cởi đồ Y.N.N rồi ném bên đường.

Trả lời PV VTC News tối cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H'leo, cho biết, thông tin trên mới theo lời khai ban đầu của nghi can. Đơn vị đang tiếp cận, lấy lời khai của nạn nhân.

“Nạn nhân đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Chúng tôi tiếp tục cử lực lượng xác minh thêm và sẽ thông tin cụ thể về vụ việc sau”, Thượng tá Hòa nói.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Y.N.N. mồ côi cha, mẹ đi Bình Dương làm công nhân. Em đang sống cùng ông bà ở xã Ea Sol. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đang cùng gia đình chăm sóc, hỗ trợ bé.