Bé trai 6 tuổi chết não, tử vong sau khi uống tăng lực

(VTC News) -

Thị trường hiện nay có rất nhiều loại nước giải khát, nước ngọt nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để cho trẻ em uống. Trang Mirror đưa tin, vài ngày trước, cậu bé Francisco Cervantes, 6 tuổi, đến thăm nhà bà ngoại ở thàn phố Matamoros (Mexico). Vừa đến nhà bà, nhìn thấy chiếc cốc trên bàn chứa đầy nước tăng lực Monster Energy, cậu bé liền cầm lên uống để làm dịu cơn khát.

Loại nước tăng lực mà cậu bé Francisco uống.

Ngay lập tức, Francisco cảm thấy khó chịu và có nhiều dấu hiệu ngộ độc. Cậu bé được người thân đưa đến Bệnh viện Alfredo Pumarejo và được chẩn đoán ngộ độc. Dù các bác sĩ cố hết sức cứu chữa nhưng Francisco Cervantes vẫn rơi vào tình trạng chết não, khiến gia đình bàng hoàng, đau xót khôn tả.

Sau 6 ngày cậu bé hôm mê, gia đình đi từ hy vọng đến tuyệt vọng. Chị Jessica - mẹ cậu bé - quyết định đồng ý để bác sĩ rút nội khí quản của con trai vì bệnh nhân không còn cơ may hồi phục. Francisco Cervantes qua đời trong sự tiếc thương và hối hận vô hạn của gia đình.

Hiện không có thêm bất kỳ báo cáo nào về việc Francisco Cervantes có mắc bệnh nền hay không.

Cậu bé Francisco Cervantesc.

Một số tổ chức y tế, bao gồm NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), từng khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ uống nước tăng lực vì thành phần của chúng thường có lượng caffein và đường rất cao.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US Food and Drug Administration) cũng chỉ ra trong báo cáo điều tra năm 2019 rằng, đã có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực, do đó cần điều tra về độ an toàn của chúng. Báo cáo thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy đồ uống tăng lực có liên quan đến chứng ngừng tim, trụy tim, nhồi máu, bóc tách mạch vành tự phát và co thắt mạch vành.