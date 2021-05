Bé trai 30 tháng tuổi nguy kịch do uống dung dịch tẩy mực in

(VTC News) -

Ngày 13/5, thông tin từ BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), BV vừa cấp cứu thành công cho bé trai N.H.M. (30 tháng tuổi, ngụ ở Tân Phước, Tiền Giang) bị nguy kịch do uống phải dung dịch tẩy mực in.

N.H.M. được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng li bì, thở mệt, tím tái. Gia đình bé kể, trước nhập viện một giờ, bé thấy chai nước để trên bàn nên mở nắp uống. Không may, đây là chai đựng dung dịch tẩy mực in. Thời điểm nhập viện, bé có biểu hiện suy hô hấp nặng, tím tái, thở co rút lồng ngực. X-quang phổi cho thấy hình ảnh viêm phổi hít bên phải, ngoài ra nhịp tim nhanh.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bé cải thiện dần, tỉnh táo, được cai máy thở. (Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố).

Bệnh nhi nhanh chóng được hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm nhập, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, điều chỉnh điện giải và đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài. Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của trẻ cải thiện dần. Bệnh nhi tỉnh táo, được cai máy thở.

Theo BSCK II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, dung dịch mà bệnh nhi uống là Xylene (tên gọi khác Xylol Dimethyl benzenes), một chất lỏng dễ bay hơi, dễ hòa tan trong dung môi hữu cơ và dầu, tan ít trong nước.

Dung dịch này được dùng làm dung môi tẩy rửa các vết mực in vi tính, tráng men cho các loại sơn bảo vệ, sơn mài. Đây là loại chất độc gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Hơi xylene gây kích ứng mạnh với mắt và da, gây tổn thương không hồi phục cho các tế bào như gan, thận, phổi, thần kinh...

Người uống nhầm dung dịch này thường có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, viêm phổi hít, viêm gan, viêm thận, viêm kết mạc, bỏng giác mạc. Nghiêm trọng hơn, người bị nặng có thể mù, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim, hôn mê và dần mất ý thức, có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.