(VTC News) - Thuốc trừ sâu bỏ trong chai nước giải khát khiến cháu bé 15 tháng tuổi uống nhầm dẫn đến nguy kịch.

Thấy bé H.H.P. (15 tháng tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) miệng sủi bọt mép, ói liên tục, người nhà chạy đến thì phát hiện em đang cầm chai nước giải khát đựng thuốc trừ sâu Dragon.

Tại bệnh viện địa phương, sau khi được rửa dạ dày, bơm than hoạt, bệnh nhi vẫn bị co giật liên tục, kích thích vật vã, tăng tiết đàm nhớt, sau đó mê dần, đồng tử co nhỏ.

Bé tiếp tục được xử trí co giật, đặt ống giúp thở, tiêm thuốc giải độc và chuyển nhanh đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé P. bị ngộ độc thuốc trừ sâu Phospho hữu cơ, loại chuyên diệt rầy, muỗi, gián, kiến. Thuốc sâu này được gia đình trữ trong chai nhựa nhưng không để ý.

Sau 7 ngày hồi sức tích cực sức khoẻ cháu P. được cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo và qua cơn nguy hiểm.

Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, trẻ thường uống nhầm các loại hóa chất như xăng, dầu hỏa, dung dịch cọ rửa, axít, chất diệt cỏ.

Khi uống nhầm hóa chất, trẻ có biểu hiện như ho sặc sụa, cơ thể tím tái, hơi thở có mùi hóa chất... Ngoài ra, có thể có vết bỏng, quanh vùng miệng tái nhợt nếu nuốt phải một loại chất độc ăn mòn.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Thành phố lưu ý phụ huynh cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc ở trẻ nhỏ như để thuốc và hoá chất ngoài tầm với của trẻ; đóng chặt nắp chai, hộp để trẻ không dễ dàng mở được; không để hoá chất trong vỏ chai các loại nước uống.

Ngoài ra, để tránh nhầm lẫn, các gia đình không nên để thuốc, hoá chất gần thức ăn, thức uống; không cất giữ hóa chất nếu không cần đến; nhất là không nói dối với trẻ thuốc là kẹo, vì sau này trẻ nghĩ các loại thuốc là kẹo, có thể ăn và bị ngộ độc.

Mộc Lê