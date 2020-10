Bé trai 13 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi đi câu cá với bố

Chiều 30/10, theo tin từ UBND xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An), trên địa bàn vừa có 1 bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá với bố.

Được biết, khoảng 16h30 chiều 30/10, em Phạm Văn Phúc (SN 2003, trú xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) được bố chở ra vùng nước lũ gần nhà để bắt cá.

Trong khi đi, do nước lũ chảy xiết nên em Phúc không may bị nước cuốn trôi, người bố may mắn thoát chết.

Người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An bắt cá dưới vùng nước lũ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm em Phúc, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trả lời báo chí, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn) cho biết: “Hiện lực lượng Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, lực lượng công an xã, dân quân xã và cán bộ công chức xã cùng nhân dân dang dùng thuyền, ca nô quần thảo, tìm kiếm Phúc trên cánh đồng nước lũ. Tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm thấy”.

Trước đó, tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng có 2 người mất tích khi đi xe máy về nhà.