Bé sinh non 25 tuần tuổi tại Cần Thơ được cứu sống nhờ kỹ thuật LISA

(VTC News) - Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ứng dụng bơm Surfactant bằng kỹ thuật LISA để điều trị cho các bé sinh non tháng được chẩn đoán bệnh màng trong.

Chiều 28/6, một sản phụ đã sinh con gái khi thai mới 25 tuần tuổi, nặng chỉ 740 gram. Sau khi sinh toàn thân bé tím tái, không thở, không phản xạ, trương lực cơ mềm nhão.

Ngay lập tức, bé được hồi sức và chuyển lên khoa Sơ sinh. Tại đậy bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, chụp X​-quang khẩn và làm các xét nghiệm ban đầu.

Bé được chẩn đoán hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh (bệnh màng trong giai đoạn 3), nếu không kịp thời điều trị thì nguy cơ tử vong là rất cao. Ekip điều trị đã nhanh chóng hội chẩn viện, tiến hành bơm Surfactant bằng kỹ thuật LISA và kết hợp xử trí thở áp lực dương liên tục với FiO2 60%.

Sau 6 giờ điều trị tích cực tình trạng suy hô hấp có cải thiện, bé thở đều và không còn cơn ngưng thở, nhịp tim ổn định. 72 giờ điều trị, sinh hiệu bệnh nhi ổn định. Hiện tại, bé đã bú được sữa mẹ và vẫn đang tiếp tục điều trị theo dõi.

Bé sơ sinh được cứu sống bằng kỹ thuật LISA.

ThS.BS. Lâm Kim Hường, Phó trưởng khoa Nhi - Sơ sinh của BV cho biết, bơm Surfactant bằng kỹ thuật LISA được chỉ định cho trẻ suy hô hấp do bệnh màng trong sanh non bằng cách bổ sung Surfactant không qua đường nội khí quản.

Ưu điểm của phương pháp này là hạn chế các biến chứng liên quan đặt nội khí quản, hạn chế việc dùng thuốc an thần và giảm tổn thương phổi do thông khí cơ học.

Bác sĩ cho biết, bệnh màng trong là bệnh lý xảy ra ở khoảng 1% bé sơ sinh, khoảng 10% bé sinh non tháng và lên đến 50% ở các bé sinh non dưới 30 tuần tuổi thai. Bệnh gây ra do sự thiếu hụt surfactant dẫn đến suy hô hấp.

Việc thực hiện thành công bơm Surfactant bằng kỹ thuật LISA để điều trị bệnh màng trong của trẻ sơ sinh non tháng đã mở ra cơ hội điều trị, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhi và mang lại hạnh phúc cho gia đình người bệnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Mộc Lê