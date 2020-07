Bé lớp 1 bị bố của bạn hành hung: 'Không có người can thì hắn đánh bé đến chết'

Sau gần 4 ngày xảy ra vụ cháu N.G.K. (7 tuổi, học sinh lớp 1A3, trường Tiểu học Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị bố của bạn hành hung dã man, người dân sinh sống quanh khu vực trường học vẫn chưa hết bức xúc.

Một người phụ nữ bán hàng nước cạnh trường Tiểu học Hữu Nghị cho biết, khoảng 13h50 ngày 10/7, chị nhìn thấy Phạm Duy Đức là phụ huynh của học sinh P.H.L. (bạn học cùng lớp K.). dẫn cháu K. từ trong trường ra ngoài. Người phụ nữ này nghĩ cháu bé là con trai của Đức nên không phản ứng gì.

Hiện trường nơi bé K. bị đánh vẫn còn vết máu dính trên tường. (Ảnh: Tùng Lâm)

Sau đó, Đức kéo cháu K. vào ngõ đối diện cổng trường, đi khoảng 100m về khu vực nhà Đức rồi tìm nơi khuất người để hành hung cháu bé.

Bị Đức đánh đau, cháu K. van xin: "Cháu xin, cháu biết rồi, cháu sẽ trả cho bạn".

Lúc này, một phụ huynh tên H. đang đưa con đi học nhìn thấy sự việc nên lập tức dừng xe máy xuống can ngăn.

"Nhìn thấy sự việc tôi hoảng quá nên dừng xe xuống can ngăn rồi hô to "ô, sao anh Đức lại đánh trẻ con như thế" thì anh ấy giải thích là do cháu bé lấy trộm đồ của con anh ta.

Sau đó, tôi bảo với anh Đức là lấy đồ của con anh thì anh cũng không được đánh trẻ con như vậy nhưng anh ta không dừng lại mà tiếp tục đánh cháu bé đến chảy máu mũi", chị H. kể lại.

Bức xúc vì vào can ngăn không được nên chị H. có những lời xúc phạm Đức thì người đàn ông này còn dùng ô định đánh nhân chứng.

Đúng lúc anh ta định đánh chị thì ông M. (người sinh sống gần đó) đang đưa cháu đi học qua nhìn thấy dừng xuống can ngăn, tuy nhiên anh ta cũng định đánh cả người đàn ông này.

Thấy anh ta không chịu dừng tay, chị H. và ông M. hô hoán "mọi người ơi, có người đánh trẻ con này". Sau đó, vợ Đức và nhiều hàng xóm từ trong nhà đi ra can ngăn thì anh ta mới chịu dừng lại.

"Rất may vì có người đi qua nhìn thấy để vào can ngăn chứ không thì có khi cháu bé bị đánh đến chết, bởi lúc đó đường vắng và người đàn ông này đánh rất mạnh tay", chị H. nói.

Như VTC News đưa tin, ngày 13/7, Công an TP Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở TP Hoà bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 1.

Vào khoảng 13h50 ngày 10/7, cháu N.G.K. đang ở trường thì bị Đức đưa ra ngoài hành hung khiến cháu K. chảy nhiều máu, bị thương ở vùng mặt và tay.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đức thừa nhận hành hung cháu K.. Nguyên nhân do trong lúc chơi đùa, cháu K. và con trai Đức xảy ra mâu thuẫn. Đức nhìn thấy nên gọi cháu bé lớp 1 ra cổng trường và hành hung.