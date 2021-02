Bé gái nghi bị bạo hành, xâm hại: 'Bố không nhận nuôi, con sẽ vào trại mồ côi'

(VTC News) -

Ngày 20/2, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, cháu N.H.B. (SN 2009, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông), bé gái tố bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại tình dục, đã được công an và gia đình đưa đi giám định sức khỏe tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Cháu B. cho biết, suốt 1 tháng nay kể từ khi bị mẹ đánh đập dã man, bầm tím khắp người, cháu ở nhờ nhà bác họ, người mẹ chưa một lần tới hỏi thăm.

Cũng từ khi xảy ra chuyện, bé gầy rộc đi, giảm từ 31kg xuống còn 25kg, người xác xơ tiều tụy đến mức khó tin rằng đây là nữ sinh lớp 6. Nghĩ lại những trận đòn roi của mẹ, ánh mắt B. vẫn còn vương đầy sự sợ sệt, nhưng B. nói cháu không hề giận mẹ.

"Mẹ nói mẹ nằm mơ chú bạn của mẹ làm chuyện người lớn với con, hỏi con có đúng như thế không, sau đó con kể lại", cháu B. nhớ lại. Trái với hy vọng sẽ được bảo vệ, B. bất ngờ khi bị mẹ trút trận đòn roi lên người với lý do "không kể với mẹ sớm hơn".

Bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man, thương tích khắp cơ thể.

"Mẹ dùng dây trói chân tay con rồi bắt nằm úp lên giường. Mẹ lấy dây điện và roi tre đánh vào người. Con có xin tha nhưng mẹ không dừng lại", B. vừa nói vừa xoa những vết thương đang lên da non.

Đứa trẻ mới 12 tuổi cho biết, dù bị người tình của mẹ dùng vũ lực xâm hại nhiều lần nhưng bé đành cam chịu một mình, ám ảnh trong từng giấc ngủ, mỗi khi nhớ lại những lời đe dọa của gã yêu râu xanh, B. không dám kể hoặc cầu cứu bất cứ ai.

"Lần đầu tiên chú ấy bắt con làm chuyện đó khi con đang học lớp 5. Con không đồng ý thì chú dùng roi sắt đánh con, mỗi lần xong chuyện chú đe doạ, không cho con kể với ai, nếu không chú sẽ đánh tiếp", B. kể.

B. cứ thế chịu đựng những trận đòn vô cớ của mẹ, thỏa mãn thú tính của người đàn ông là người tình của mẹ cho đến khi sự việc được người bác phát hiện và thông báo cho bố cháu là anh N.T.T. (SN 1984, ở quận Hà Đông). Anh T. trình báo vụ việc với Công an phường Hà Cầu.

Bé N.H.B.

Trả lời VTC News, anh T. cho biết, vào ngày 20/1, anh nhận được tin con gái bị mẹ bạo hành thâm tím khắp cơ thể. Sau đó, anh cùng với người thân khác của cháu B. đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương.

Người cha cho biết anh kết hôn với chị H. (mẹ cháu B.) khoảng 16 năm trước, sinh 2 người con gái. Đến năm 2009, họ ly hôn, con gái lớn (hiện 15 tuổi) sống cùng bố, còn cháu B. ở với mẹ. Sau khi ly hôn, cả anh T. và chị H. đều có hạnh phúc riêng, cháu B. thi thoảng vẫn đến chơi cùng bố và không có biểu hiện gì lạ.

Anh T. cho hay, khi xem lại hình ảnh những vết thương trên cơ thể con, anh rất đau xót nhưng không thể làm gì để giúp con.

"Tôi rất muốn đón cháu về nuôi nhưng hiện tại tôi cũng có gia đình riêng và đang nuôi cháu lớn, gia đình bên ngoại không chăm sóc được chắc cháu phải vào trung tâm bảo trợ xã hội. Để con vào trung tâm bảo trợ tôi cũng rất buồn, xót nhưng bản thân có nhiều điều khó nói...", anh T. chia sẻ

Trong khi đó, khi nhắc tới bố mẹ, bé B. nói, cháu không muốn sống với mẹ nữa mà muốn sống cùng bố. "Nhưng nếu bố không nhận nuôi con, con sẽ phải vào trại trẻ mồ côi...", giọng B. trầm buồn, đôi mắt ướt ướt nhìn xuống 2 bàn tay đan chặt vào nhau...

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về vụ bạo hành bé gái 12 tuổi, Cục đã lên tiếng và có văn bản gửi các đơn vị, cơ quan chức năng phối hợp bảo vệ quyền lợi cho cháu B. Hiện, cháu bé được gia đình người thân chăm sóc. Chiều 19/2, cháu B. được đưa đến cơ quan chức năng để làm thủ tục vào trung tâm bảo trợ xã hội cho tiện chăm sóc”.