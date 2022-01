Bé gái 8 tuổi bị hành hạ tới chết: Camera tố cáo người cha máu lạnh

(VTC News) -

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo điều 185 Bộ luật hình sự. Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột bé gái 8 tuổi N.T.V.A. bị "dì ghẻ" đánh đập dẫn đến tử vong hôm 22/12/2021.

Cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã khôi phục được nhiều hình ảnh từ camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái. Theo hình ảnh từ camera, khi “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng cây đánh cháu A. thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không can ngăn.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Tại cơ quan điều tra, Thái cũng thừa nhận nhiều lần chứng kiến bé V.A. bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi, cây đánh. Không những thế, có lần Thái cũng cầm cây đánh con gái mình.

Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh cháu V.A. nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái nhưng lại không can thiệp. Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình suốt thời gian qua.

Như VTC News đưa tin, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân là bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận là vợ sắp cưới của Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột của A.), cả hai sống tại căn hộ ở tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Thi thể bé A. có nhiều vết bầm tím lớn.

Khoảng tháng 9/2021, khi cháu A. bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu A. học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh cháu A.

Thậm chí, Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh cháu A., sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé.

Ngày 22/12, cháu A. có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu A. học và tiếp tục đánh cháu A. khoảng 30 phút.

Khoảng 18h cùng ngày, cháu A. có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu A. ói và tình trạng yếu nên gọi cho Thái về. Lúc này, Thái cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.