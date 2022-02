Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết: Công an kết luận nguyên nhân tử vong

(VTC News) -

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, căn cứ Kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20/1/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé N.T.V.A. (8 tuổi) là do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Thi thể bé V.A. có nhiều vết bầm tím lớn.

Như VTC News đưa tin, ngày 22/12/2021, Bệnh viện ở Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) được cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) đưa đến trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim phổi.

Bệnh viện kết luận bé gái đã tử vong trước đó, thi thể cháu có nhiều vết bầm tím lớn, vết khâu mờ cũ trên mặt nghi do bị đánh, nên trình báo công an.

Ngày 23/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận là vợ sắp cưới của ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé A.), cả hai sống tại căn hộ tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây đánh, la mắng bé A. lúc dạy học. Khoảng 14h ngày 22/12/2021, trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu gái chậm hiểu bài nên Trang la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào người bé A.

Đến 18h chiều cùng ngày, bé V.A. bị nôn ói, Trang phát hiện nên gọi điện cho Thái về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, sau đó bé tử vong.

Những hình ảnh cuối cùng trong camera an ninh tại căn hộ cho thấy bé V.A. bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ liên tiếp trong 4 giờ đồng hồ khiến bé không còn sức sống, nằm lả người.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang được xác định là người bạo hành bé V.A dẫn đến tử vong. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trang được xác định đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người nạn nhân, có cả vùng trán và đầu. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân chà đạp vào bụng, âm hộ, mông và ngực cháu bé.

Khi thấy cháu có biểu hiện bất thường, Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A.) mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Điều đáng nói, ngay sau sự việc xảy ra Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Thái để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sau đó, ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.