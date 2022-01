Bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đập suốt 4 tiếng trước khi qua đời

(VTC News) -

Hôm nay (1/1), Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ dữ liệu hình ảnh camera tại căn hộ nơi ở của Nguyễn Kim Trung Thái và bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang để phục vụ công tác điều tra vụ bạo hành khiến bé V.A. tử vong.

Những hình ảnh cuối cùng trong camera an ninh nhà Trung Thái cho thấy cháu bé đã bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) hành hạ liên tiếp trong 4 giờ đồng hồ khiến bé không còn sức sống, nằm lả người.

Trang được xác định đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người nạn nhân, có cả vùng trán và đầu. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân chà đạp vào bụng, âm hộ, mông và ngực cháu bé.

Khi thấy cháu có biểu hiện bất thường, Trung Thái mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Điều đáng nói, ngay sau sự việc xảy ra ông Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang được xác định là người bạo hành bé V.A dẫn đến tử vong. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 30/12 ông Thái bị bắt do có dấu hiệu hành vi đồng phạm, giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ bạo hành khiến cháu V.A. (con ruột của ông Thái) tử vong.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Kim Trung Thái khai từng chứng kiến người tình, tức bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi mây, cây gỗ đánh con của mình. Bản thân ông Thái cũng có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu A. với lý do "dạy dỗ" con, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người.

Trình bày về sự việc xảy ra ngày 22/12, Trung Thái cho biết, tầm 18h sau khi bị can Trang gọi điện thoại thông báo, ông chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Thái sơ cứu và đưa con vào bệnh viện gần đó nhưng không kịp. Về vết thương trên đầu nạn nhân, Thái khai không biết do Trang gây ra, vì trước đó, cháu A. nói do tự té ngã.