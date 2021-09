Bé gái 6 tuổi chết nghi bị bạo hành: Không phải vào lúc học trực tuyến

(VTC News) -

Hàng xóm bé gái 6 tuổi chết nghi bị bạo hành: 'Cháu ngoan lắm, gặp ai cũng chào'

Sáng 17/9, nhiều người có mặt tại ngõ 323 Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe thông tin bé gái hàng xóm chết nghi bị bạo hành.

Cô giáo Trường mầm non Xuân Đỉnh A, nơi cháu bé từng theo học khi hay tin cũng tìm đến hiện trường để nghe ngóng thông tin. Cô giáo tâm sự rất xót xa khi biết cháu qua đời, bé gái mới từ trường mầm non chuyển lên tiểu học, còn chưa được gặp mặt cô giáo đã xảy ra sự việc đau lòng.

"Cháu học ở trường mầm non được 3 năm, vừa mới lên cấp tiểu học. Bé gái rất xinh xắn, tiếp thu nhanh, chăm ngoan. Bố của bé cũng hiền lành, mẹ từng là trưởng ban phụ huynh của lớp mầm non", cô giáo dạy 3 năm mầm non của bé gái kể lại.

Trường Tiểu học Xuân Đỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Bắc Từ Liêm cho biết, Phòng đã nắm bắt được thông tin và cùng các ngành chức năng xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình.

Bà Hương cũng cho hay, thông tin bé gái chết trong thời gian đang học trực tuyến là không chính xác. Sự việc đau lòng xảy ra từ chiều, sau đó bé gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến tối, khi vào học cô giáo không thấy cháu nên gọi cho gia đình thì mới biết tin cháu đã mất.

"Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo xác nhận con không tham gia...", bà Hương nói.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm thông tin thêm, đối với các em nhỏ không tự chủ được với thiết bị, bố mẹ sau đi khi làm về sẽ cùng giúp các con học trực tuyến. Để tạo thuận lợi, trường đã lắng nghe ý kiến phụ huynh và cho các con học vào buổi tối.