Bé gái 6 tuổi bị mẹ đánh đập, nhốt một mình trong phòng trọ ở Hải Dương

(VTC News) -

Sáng 8/3, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp với VKSND huyện Cẩm Giàng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc bé gái bị mẹ ruột bạo hành, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ để xử lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

Đêm 6/3, Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện tại phòng cho thuê trọ của gia đình ông Trần Ngọc Nhiên (SN 1969, ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng) có bé gái khóc lóc, kêu cứu khi bị nhốt trong phòng một mình.

Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng đến thăm, động viên và tặng quà cho cháu V.N.P.C.

Cơ quan công an xác định bé gái này là V.N.P.C (SN 2015). Bé ở cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Thủy (SN 1996) và em gái V.P.M (SN 2019, cùng thường trú tại xã Định Sơn, Cẩm Giàng).

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với chính quyền xã Tân Trường và người dân đưa cháu C. đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, sau được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sức khỏe bé C. dần ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do bức xúc việc cháu C. thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ nên ngày 18/2, 20/2, 4/3 và 6/3, Thủy nhiều lần đánh chửi cháu C. gây thương tích và nhốt cháu tại phòng trọ không cho ra ngoài.

Chiều 7/3, ông Phạm Đăng Trọng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Giàng cùng lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để thăm, động viên và tặng quà cho cháu V.N.P.C.

Hiện, cháu đang được dì ruột và bà ngoại chăm sóc. Vũ Thị Thủy đang mang thai 6 tháng nên cơ quan công an không áp dụng biện pháp bắt tạm giam.