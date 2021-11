Bé gái 5 tuổi cứu mạng hàng triệu trẻ em châu Phi từ một đêm ngồi coi tivi

Cách đây hơn 10 năm, một buổi tối năm 2006, Katherine khi ấy mới 5 tuổi đang ngồi chăm chú theo dõi chương trình truyền hình trên đài PBS có nội dung "Cuộc chiến sốt rét ". Đây là lần đầu tiên cô bé nghe nói về căn bệnh mà cứ 30 giây lại cướp đi 1 sinh mạng của trẻ em châu Phi vào thời điểm đó.

Trong tâm hồn của một cô bé 5 tuổi khi ấy biết được rằng đó là một mối nguy hại cần phải được ngăn chặn, Katherine luôn miệng hỏi mẹ về căn bệnh và lý do tại sao người ta không sử dụng màn để chống muỗi. Ngay khi biết rằng cuộc sống quá nghèo khó khiến đến mức người dân châu Phi không có đủ điều kiện để mua màn chống muỗi, Katherine biết mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ những người dân nghèo này.

Sau cuộc nói chuyện vài ngày, mẹ của cô bé Katherine đã nhận thông báo từ cô giáo ở trường rằng cô bé không đóng tiền ăn thêm. Khi được mẹ hỏi tại sao, Katherine nói: “Chỉ cần con không ăn vặt, không mua đồ chơi nữa thì có đủ tiền để mua một chiếc mùng chống muỗi không ạ?”.

Câu hỏi hết sức ngây thơ của Katherine khiến mẹ cô bé không thể thốt nên lời, ngay lập tức Katherine được mẹ đưa đi siêu thị để mua một chiếc mùng cho 4 trẻ em dùng có giá hơn 10 đô la. Vừa mua được mùng như con gái muốn, mẹ của Katherine đã liên hệ ngay với tổ chức từ thiện ở châu Phi để hỏi xem làm cách nào để gửi được chiếc mùng đến các bạn nhỏ.

Nothing But Nets – một tổ chức từ thiện có tiếng trên thế giới đã đáp ứng ngay yêu cầu của mẹ con Katherine, một tuần sau khi chiếc mùng được gửi đi và cô bé Katherine đã nhận được thư cảm ơn từ Nothing But Nets.

Cô bé bắt đầu hành trình quyên góp tiền mua màn chống muỗi cho người dân nghèo châu Phi, mở đầu bằng hoạt động tuyên truyền cho mọi người về sự nguy hiểm của bệnh sốt rét và tầm quan trọng của việc sử dụng màn.

Katherine tổ chức những buổi diễn thuyết về bệnh sốt rét tại các trường học và nhà thờ, tuyên truyền qua các buổi triển lãm tranh vẽ. Hành động nhỏ của cô bé mới chỉ 5 tuổi khi ấy làm rung động bao trái tim người dân thị trấn nhỏ, trong vài giờ thu được số tiền đủ để mua 150 chiếc màn chống muỗi.

Điều đáng ngạc nhiên là Katherine không hoạt động một mình, cô bé vận động các em nhỏ cùng trang lứa tham gia làm thiệp, vẽ tranh tặng những người quyên góp thay cho lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ. Chưa lên 6 tuổi, Katherine đã gây quỹ được trên 10.000 đô la Mỹ.

Những nỗ lực không mệt mỏi của cô bé Katherine đã góp phần thức tỉnh ý thức của cả cộng đồng đối với căn bệnh hiểm nghèo ở châu Phi. Cùng với mẹ Lynda, Katherine đã tham gia nhiều chiến dịch gây quỹ khác trên khắp nước Mỹ. Cô bé cũng nhiều lần xuất hiện trên các trang báo lớn nước ngoài và nhận được các giải thưởng danh dự từ Nhà Trắng và nhiều tổ chức nhân đạo.

Cho đến năm 10 tuổi, Katherine đã gây quỹ trên 180.000 USD, tương đương với 18.000 chiếc màn chống muỗi đã được gửi tới các gia đình châu Phi. Không lâu sau dấu mốc quan trọng này, cô bé nhận được tin tức rằng con số cứ 30 giây lại có một đứa trẻ ra đi vì sốt rét đã được cải thiện thành thành 60 giây. Đây là lời khích lệ lớn lao cho những nỗ lực của Katherine.

Năm 2008, nhờ bộ phim tài liệu của Quỹ Từ Thiện Bill Gates, Katherine đã có cơ hội đặt chân đến Châu Phi. Cô bé thấy trên mỗi chiếc màn đều có chữ “Katherine”. Làng Domestica bây giờ cũng có tên là “Làng Màn Katherine”. Hiện tại, Katherine Comale đã trở thành thiếu nữ 20 tuổi vô cùng xinh đẹp và vẫn tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ những trẻ em châu Phi khác.

Nhờ tình yêu thương và sự nỗ lực của mình, Katherine đã cứu sống hàng triệu trẻ em Châu Phi khỏi bệnh sốt rét. Cô bé có một tâm hồn tuyệt vời và một trái tim nhân hậu. Katherine đã cho nhiều người thấy rằng, người hạnh phúc nhất không phải người sống lâu nhất, mà là người khiến cho người khác hạnh phúc.