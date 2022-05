Bé gái 4 tuổi hiến tủy xương cứu chị ruột

(VTC News) -

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) thành công, cứu bé gái V.A (11 tuổi, ở Hà Nội) bị suy tủy xương giai đoạn cuối. Người cho V.A tủy là em ruột 4 tuổi.

Tháng 11/2021, V.A bỗng nổi một vài nốt chấm đen trên khuôn mặt. Lúc đó gia đình nghĩ đó là vết tím bình thường, có thể do con bị dị ứng gì đó. Mọi thứ trở nên trầm trọng khi một tháng sau đó các nốt chấm đen xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là tình trạng bé bị chảy máu chân răng rất nhiều.

Bác sĩ thăm khám cho V.A trước khi xuất viện.

Lúc này, gia đình mới cho V.A đi khám tại một bệnh viện gần nhà. Các xét nghiệm tại đây cho thấy bé bị suy giảm 3 dòng máu ngoại vi (hồng cầu, bạch cầu hạt và tiểu cầu) và phải nhập viện truyền máu điều trị 1 tuần tại bệnh viện. Khoảng 10 ngày sau xuất viện bé lại xuất hiện chảy máu chân răng không cầm được.

Tháng 12/2021, V.A được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương. Thời điểm nhập viện, trẻ đã rơi vào tình trạng nặng. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng V.A được chẩn đoán suy tủy xương, kèm xuất huyết não.

TS.BS.Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, suy tủy xương là tình trạng giảm sinh các tế bào máu ở tủy xương dẫn đến tình trạng trẻ bị thiếu máu, chảy máu do xuất huyết và sốt do nhiễm trùng. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Nếu không được điều trị kịp thời trẻ có thể tử vong do thiếu máu nặng, xuất huyết não hoặc nhiễm vi khuẩn, virus nặng.

Cách chữa trị duy nhất cho căn bệnh của V.A là ghép tế bào gốc (ghép tủy). Vì vậy, các bác sĩ đã kiểm tra người thân của V.A để tìm ra người phù hợp để hiến tủy cho bé. V.A đã được làm xét nghiệm hòa hợp mô (HLA) và tìm thấy hòa hợp HLA với em ruột 4 tuổi của mình.

Tuy nhiên, trong hành trình đi đến ca cấy ghép không hề dễ dàng, vì từ khi phát hiện bệnh, V.A thường xuyên bị nhiễm trùng, phụ thuộc hoàn toàn vào tuyền máu và kháng sinh.

Tháng 2/2022, thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khi tính mạng của bé V.A chỉ còn được tính bằng ngày, các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện các bước theo đúng quy trình để thực hiện ca ghép tủy nhanh nhất cho V.A.

Em gái là người có tủy phù hợp nhất nhưng việc thu hoạch tủy xương để truyền cho V.A khá khó khăn, vì bé mới chỉ 4 tuổi (nặng 15 kg) cân quá nhỏ so với chị gái 11 tuổi (cân nặng 41kg).

"Chúng tôi phải lấy máu từ tủy xương và lấy thêm cả máu ngoại vi của em gái V.A thì mới đủ truyền. Ca ghép tủy thành công, cả 2 chị em đều ổn định sức khỏe và hồi phục tốt”, bác sĩ Hương nói.

Sau ghép tế bào gốc, V.A được theo dõi đặc biệt chống thải ghép tại khoa Hồi sức Ngoại. Một tháng sau, bé V.A được chuyển đến khoa Huyết học Lâm sàng để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau 30 ngày ghép tủy, sức khỏe của V.A ổn định, số lượng bạch cầu tăng dần.

Gần 2 tháng sau ghép, tủy mới phát triển trong cơ thể bệnh nhi đạt đến 94%. Các xét nghiệm cho kết quả trong giới hạn bình thường, V.A được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ.