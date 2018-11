Bé gái 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi ở lớp học: Nhà trường lên tiếng

(VTC News) - Đại diện trường Mầm non A.N. xác nhận có sự việc bé gái 18 tháng tuổi bị bỏng chân nhưng khẳng định đây chỉ là tai nạn.

Chiều 5/11, trả lời với VTC News, đại diện trường mầm non A.N. (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) xác nhận có sự việc bé gái 18 tháng tuổi bị phỏng chân do nước sôi xảy ra tại trường.

“Gia đình bé Ngọc A. hiểu lầm, chứ ai nhúng nước sôi vào chân bé. Hiện tại, mẹ của bé gái đã gửi đơn đến nhiều nơi tố cáo cô giáo. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã làm việc với cô giáo và đại diện gia đình, cơ quan chức năng. Tuy nhiên, người này không hợp tác. Đây chỉ là tai nạn”, vị đại diện nhà trường khẳng định.

Bé Ngọc A. bị bỏng ở chân. (Ảnh: Song Ngư)

Theo đó, phát hiện sự việc nhà trường đã đưa bé Ngọc A. đi cấp cứu ở bệnh viện rồi băng bó vết thương, trả tiền viện phí.

“Qua ngày hôm sau (tức 30/10), gia đình bé gái đã kéo đến đập phá tài sản nhà trường. Nhà trường đã chủ động thương lượng nhưng không thành. Sau đó, cha mẹ bé gái đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội”, vị đại diện trường mầm non A.N. khẳng định.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đang tiếp xúc với gia đình bé Ngọc A. (Ảnh: Song Ngư)

Được biết, cô giáo bị tố trong sự việc là Nguyễn Thị D., mới được chuyển về trường.

Chiều 29/10, anh Bùi Văn Tăng đến trường mầm non A.N. để đón con gái là Bùi Ngọc A. (18 tháng tuổi) thì phát hiện chân bé gái bị bỏng, phồng rộp.

Sau đó, anh Tăng đã đưa bé Ngọc A. đến BV Quân y 175 để thăm khám và điều trị. Tại đây, kết quả BV trả về là bé gái bị phỏng nước sôi.

Qua quá trình làm việc với nhà trường, cô giáo D. cho rằng bé Ngọc A. đã tự gạt cần nước sôi gây ra bỏng. “Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra và thấy cần nước cao hơn bé Ngọc A. thì làm sao bé với tay tới.”, anh Tăng tiết lộ nhiều điều bất thường.

Kết quả tại BV. Ảnh: Song Ngư.

Trả lời với VTC News, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM xác nhận đã nhận được đơn kêu cứu của anh Tăng.

“Sau khi tiếp nhận đơn, chùng tôi sẽ liên hệ với Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn để đề nghị làm rõ sự việc. Qua đó nắm đầy đủ chứng cứ phía bị hại cung cấp để vào cuộc, hỗ trợ pháp lý... làm rõ nhằm đảm bảo quyền lợi cho bé Ngọc A.

Đặc biệt, cần làm rõ trường có giấy phép, các cô giáo có nghiệp vụ sư phạm hay không?”, luật sư Nữ nhấn mạnh.

