Bé gái 14 tuổi bị 'bắt vợ' ở Hà Giang: Hai em quen biết nhau từ trước

(VTC News) -

Ngày 10/2, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) báo cáo về kết quả xác minh vụ việc bé gái H'Mông bị nam thanh niên "bắt vợ" khi đi du xuân.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên này là Giàng Mí Chơ (SN 2006, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) và bé gái là Vàng Thị S. (SN 2008, trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc).

Làm việc tại cơ quan công an, Vàng Thị S. cho biết, bản thân quen Chơ qua ứng dụng zalo từ ngày 4/2/2022 và cả hai người thường xuyên nhắn tin qua lại. Lúc này, Chơ tỏ tình và rủ S. đi chơi, tuy nhiên bé gái đồng ý đi chơi nhưng chưa nhận lời yêu.

Công an làm việc với bé Vàng Thị S. và gia đình.

Khoảng 10h ngày 7/2, cả hai hẹn gặp nhau tại Tượng đài Thanh niên xung phong (thuộc thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc) để cùng nhau đi chơi. Chơ đi xe máy đến điểm hẹn, gặp S. và 2 người bạn của S. (cùng SN 2008, trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lủng). Sau đó, cả 4 người đi xe máy đến ngã ba hạt 7 thuộc thôn Pả Vi Hạ (xã Pả Vi) chơi.

Khoảng 15h30, S. bảo Chơ đưa về vì sợ muộn, nhưng nam thanh niên này rủ S. ở lại chơi thêm rồi tỏ tình và kéo bé gái, định đưa S. về làm vợ theo phong tục.

S. không đồng ý vì cho rằng Chơ đã có người yêu. Lúc này, nam thanh niên liên tục kéo tay và vai bé gái, không có hành động sàm sỡ.

Sự việc diễn ra khoảng hơn 30 phút và nhiều người dân cùng khách du lịch hiếu kỳ đã ghi lại cảnh này.

Cũng tại thời điểm này, lực lượng Công an xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc) trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện vụ việc. Lực lượng công an liền can thiệp, ngăn chặn hành vi có biểu hiện của hủ tục "bắt vợ".

Ngay sau đó, Công an huyện Mèo Vạc chỉ đạo Công an xã Pả Vi phối hợp với Công an xã Giàng Chu Phìn và Công an xã Pải Lủng nhanh chóng xác minh vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, anh Vàng Mí Già (SN 1988, chú ruột của bé S.) cho biết, gia đình không đề nghị cơ quan chức năng xử lý vì "hai cháu đã nhắn tin nói chuyện, đồng ý đi chơi và đây cũng là phong tục của đồng bào người Mông".

Đồng thời, anh Già mong muốn chính quyền làm việc với gia đình 2 bên để tuyên truyền nhắc nhở không nên "bắt vợ" vì cả hai cháu còn quá bé, chưa đủ tuổi xây dựng gia đình.

Đối với Giàng Mí Chơ, qua xác minh hiện thanh niên này không có mặt tại địa bàn. Gia đình Chơ cho biết sáng 8/2, nam thanh niên đã đi làm thuê tự do, chưa xác định được địa điểm. Được biết, Chơ đang theo học trường nghề tại Thái Nguyên.

Công an xã Giàng Chu Phìn phối hợp với công chức tư pháp, cán bộ xã phụ trách thôn tuyên truyền và đề nghị gia đình nam thanh niên cam kết giáo dục không để Chơ tái phạm.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi của Giàng Mí Chơ về tội "Bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật".