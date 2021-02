Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành, xâm hại tình dục không muốn đến trường

(VTC News) -

Ngày 23/2, trả lời PV VTC News, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết, Sở đã bàn giao vụ việc bé gái N.H.B. (SN 2009, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông) - nạn nhân bị mẹ ruột bạo hành, người tình của mẹ xâm hại tình dục cho các đơn vị chức năng quận Hà Đông xử lý, hỗ trợ nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Hà Đông, cho biết ngay từ khi nhận được tin báo các ban ngành chức năng, quận đã tích cực vào cuộc.

Cơ thể chằng chịt vết thương của cháu B.

"Với trường hợp cháu B., ban đầu, chính quyền quận Hà Đông đề xuất phương án đưa cháu B. vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu. Trung tâm này cũng nằm ngay tại địa phương, gần nhà và gần trường học của cháu B. Đây cũng là trung tâm ngoài công lập hoạt động bằng nguồn lực xã hội hóa nên điều kiện, trình tự, thủ tục nhận các cháu sẽ đơn giản hơn.

Từ khi xảy ra vụ việc, cháu B. bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề. Hiện tại cháu không muốn đến trường vì sợ bạn bè bàn tán. Thực tế ở địa phương, người dân cũng không tránh khỏi hiếu kỳ hay bàn tán về B. và gia đình cháu. Chính vì vậy, phương án đưa các cháu vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Hà Cầu không đảm bảo giúp cháu ổn định tâm lý. Trước đây, địa phương cũng đã đưa cháu B. và các em vào Trung tâm này nhưng chị Huyền đã đến đòi con về, không cho ở Trung tâm.

Còn phương án đưa cháu B. vào trung tâm bảo trợ trẻ em công lập của thành phố để giúp cháu chuyển đến một môi trường khác tránh dư luận xấu cũng gặp những khó khăn nhất định. Về giải pháp lâu dài, mọi việc vượt quá thẩm quyền quận Hà Đông, vì vậy chúng tôi phải làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ TP Hà Nội để giải quyết vấn đề này", bà Loan cho biết.

Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ

Cũng theo Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Hà Đông, ngay sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Thu Huyền (mẹ cháu B.) và Phạm Thanh Tùng (người tình của Huyền), các ban ngành đã phải cử người giám sát Hoàng Thị Thu Huyền 24/24.

Bị can Phạm Thanh Tùng đã bị bắt giam. Bị can Hoàng Thị Thu Huyền bị khởi tố, tuy nhiên vì đang nuôi con nhỏ hơn 10 ngày tuổi nên Huyền vẫn đang được tại ngoại. Cháu N.H.B. là người bị hại trong vụ án, cùng với em trai 9 tuổi đang ở nhà bác ruột có thể coi là tạm an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 2 con nhỏ nữa đang ở với Huyền.

"Huyền là người nghiện đã nhiều năm, lại sử dụng ma túy đá và đôi lúc có biểu hiện gặp ảo giác, mất khả năng kiểm soát hành vi, cùng với việc bị thêm một quyết định khởi tố nên không ai biết chắc bị can này sẽ làm gì trong thời gian tới.

Chính vì vậy, công an và các ban ngành chức năng của quận Hà Đông hiện tại phải cử người giám sát chặt chẽ 24/24 đối với bị can này", bà Loan cho biết thêm