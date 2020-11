Bé 3 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh trường mầm non

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền việc cháu bé 3 tuổi học ở trường Mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị bỏ quên trong nhà vệ sinh. Đến hơn 19h gia đình phải báo công an hỗ trợ tìm kiếm thì phát hiện cháu đang bị nhốt và khóc trong nhà vệ sinh.

Cụ thể, chiều tối ngày 28/10, sau giờ trả trẻ, cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non 3 tuổi ra về và bỏ quên bé trong nhà vệ sinh.

Trước đó, khi phụ huynh đến đón con thì được cô giáo chủ nhiệm trả lời là cháu L. đã có người đón về rồi.

Trường Mầm non xã Tiến Lộc, nơi bỏ quên trẻ trong nhà vệ sinh.

Về nhà gia đình vẫn không thấy con mới nháo nhác đi tìm. Tiếp tục gọi cho cô giáo thì cô vẫn khẳng định cháu đã được trả về. Mãi đến hơn 19h, gia đình mới báo cáo công an và đến trường tìm kiếm, khi mở cửa phòng học ra mọi người nghe tiếng khóc của cháu L. bên trong nhà vệ sinh.

Khi biết sự việc rất nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng nhà trường thiếu trách nhiệm trong việc giao trả trẻ.

“Việc quán xuyến và trao nhận trẻ của nhà trường như vậy là quá ẩu khiến phụ huynh chúng tôi có con đang học ở đây cảm thấy bất an. Một là trả nhầm không may cháu bị bắt cóc thì thế nào. Gia đình và công an không phát hiện cháu sớm bên trong nhà vệ sinh thì hậu quả sẽ như thế nào…”, một phụ huynh bức xúc nói.

Bà Lan thừa nhận có sự việc bỏ quên trẻ trong nhà vệ sinh.

Bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non Tiến Lộc thừa nhận có việc trên. Tuy nhiên nhà trường nói chuyện xong với gia đình và gia đình bé cũng đã thông cảm cho giáo viên cũng như nhà trường.

Theo lý giải của bà Lan, thời điểm trả trẻ cũng có cháu tên L. nên khi giao nhận trẻ cô giáo bị nhầm lẫn là đã trả cháu cho phụ huynh rồi.

Bà Lan còn cho hay, khi nhà trường cùng gia đình tìm kiếm và phát hiện cháu L. trong nhà vệ sinh thì sức khỏe của cháu bẫn bình thường, không khóc, gặp gia đình cháu còn cười.

Lý giải về việc giáo viên chủ nhiệm không phát hiện cháu bên trong nhà vệ sinh sau khi khóa cửa ra về, bà Lan cho rằng đó là sai sót của giáo viên. “Gia đình cũng đã thông cảm thì nhà trường không báo cáo sự việc lên cấp trên. Tuy nhiên, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm bản tường trình và sẽ có hình thức kỷ luật”, bà Lan nói.