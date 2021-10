Bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Trưa 30/10, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an phường Niệm Nghĩa (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết vẫn chưa nhận được thông tin trình báo từ Bệnh viện Quốc tế Green, nơi xảy ra sự việc cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 xuống đất tử vong.

Cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 của tòa nhà này xuống đất tử vong đã gần 10 ngày nhưng Bệnh viện Green không trình báo công an địa phương.

Lãnh đạo Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cũng chưa nắm được vụ việc. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên và kiểm tra lại từ Công an phường Niệm Nghĩa, công an quận và phường đã đến bệnh viện xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PV đã liên lạc với ông Nguyễn Đức Hậu - giám đốc Hành chính Hậu cần Bệnh viện Quốc tế Green, nhưng ông Hậu không nghe máy, không trả lời tin nhắn.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Sơn – giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện không rõ bệnh viện đã trình báo cơ quan công an chưa, vì không phụ trách lĩnh vực cung cấp thông tin cho báo chí. Ông này cho biết, ông Nguyễn Đức Hậu đang làm việc với công an.

Hiện trường nơi cháu bé rơi xuống thiệt mạng.

Nạn nhân vụ việc được xác định là bé T.H.L (SN 2019, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương). Ngày 18/10, trẻ nhập viện với chẩn đoán dính thắng lưỡi và được phẫu thuật trong ngày hôm sau. Sau phẫu thuật, trẻ nằm tại phòng 910 (tầng 9) của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và được mẹ trực tiếp chăm sóc.

Ngày 20/10, thời điểm điều dưỡng tiêm truyền cho cháu T.H.L theo chỉ định mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Lúc này, điều dưỡng có nhắc mẹ cháu để ý trông nom trẻ.

Khoảng 16h45 cùng ngày, điều dưỡng của bệnh viện nghe tiếng kêu: “Chết rồi, con tôi rơi xuống đất”.

Ngay khi nhận thông tin, các bộ phận liên quan của Bệnh viện tập trung tại hiện trường, nơi trẻ rơi từ tầng 9 xuống và thực hiện cấp cứu ngay tại chỗ khoảng 15-20 phút.

Sau khi làm các thủ tục hồi sức cấp cứu, theo dõi trên máy, bệnh nhi có nhịp tim đập trở lại và trẻ được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.