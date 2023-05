Bé 10 tuổi mất tích bí ẩn, hung thủ là kẻ không ai ngờ

(VTC News) -

Ngày 24/5, văn phòng Công an huyện Lâm Nghi, Sơn Tây thông báo, anh Tạ, cư dân của thị trấn Lâm Tấn đã đến báo cáo với Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi, nói rằng cậu con trai 10 tuổi họ Trương của anh đã mất tích vào ngày 3/5, xin nhờ công an giúp đỡ tìm kiếm.

Nhận được báo cáo, rất nhanh văn phòng Công an huyện Lâm Nghi đã thành lập đội tìm kiếm, cố gắng giúp đỡ gia đình. Cuối cùng, trải qua nhiều ngày thăm dò, tìm kiếm và điều tra, đến ngày 23/5, công an đã tìm thấy bé Trương. Đáng tiếc thay, thời điểm được tìm thấy, cậu bé 10 tuổi đã không còn dấu hiệu sự sống, nhiều bằng chứng cho thấy bị giết hại dã man.

Bé trai 10 tuổi tử vong do bị bố dượng và mẹ ruột ngược đãi, đánh đập dã man.

Hiện tại, công an đã bắt giữ hai nghi phạm Trương và Vương, ban đầu xác nhận đây chính là hai kẻ đã gây ra cái chết đầy đau đớn của bé trai 10 tuổi. Đáng nói, Trương chính là mẹ ruột của bé trai, Vương là bố dượng. Theo lời khai của Vương, trong suốt quá trình bị gã ngược đãi dã man, bé Trương đã cố gắng thoát khỏi tay gã, khiến gã suýt chút nữa đã giữ không được. Song chính mẹ của bé đã chạy tới giúp đỡ, đè bé xuống cho gã đánh.

Phía Công an huyện Lâm Nghi cho biết thêm, họ đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra sâu hơn nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé. Đồng thời, thông qua thẩm vấn, công an cũng đang tìm hiểu động cơ gây án, bóc tách mâu thuẫn chồng chéo giữa 3 người Tạ, Trương và Vương.

Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều vô cùng phẫn nộ, cho rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con nhưng cô Trương lại sẵn sàng cùng chồng mới bạo hành, ngược đãi, giết chết con trai, phải trừng phạt thật nghiêm khắc.

"Tôi thực sự không thể chịu đựng được, tôi không thể cầm được nước mắt, trái tim tôi đang rỉ máu, bé trai cũng bằng tuổi con tôi", "Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người thì chưa chắc", "Không bằng cầm thú, giống như vụ cha ruột và nhân tình giết con, họ điên rồi, hãy thi hành án càng sớm càng tốt", "Bố dượng phải bị tử hình, người mẹ chung thân, cả đời không được ân xá, hãy nếm trải cảm giác tội lỗi suốt đời"..., cư dân mạng bình luận.

Tùy Ý (Nguồn: Sina)