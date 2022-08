BĐS nghỉ dưỡng ven biển sẽ tiếp tục gọi tên mảnh đất nào?

(VTC News) -

Bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống bão hoà

Tại hội nghị Meet the Experts 2022 với chủ đề “Tái khởi động ngành Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam”, với sự tham gia của hàng ngàn nhà đầu tư, các diễn giả đầu ngành đều thống nhất cho rằng những điểm đến mới sẽ ngày càng thu hút sự quan tâm từ các chủ đầu tư. Cảnh quan thiên nhiên phong phú và văn hóa bản địa đặc sắc là lợi thế lớn của những địa phương này, đặc biệt trong việc thu hút khách quốc tế ưa trải nghiệm.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc miền Nam Batdongsan.com.vn nhận định, không phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sắp tới có thể dịch chuyển đến các thị trường mới, tiềm năng về du lịch, quỹ đất sạch, hạ tầng phát triển và chính sách thu hút đầu tư cởi mở.

Chứng kiến sự bùng nổ trở lại của ngành du lịch 6 tháng đầu năm 2022 với 60,8 triệu lượt khách nội địa, loại hình nghỉ dưỡng vẫn được đánh giá hấp dẫn hơn cả bởi sự đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hoá vùng miền của du khách bốn phương.

Tốc độ phát triển bất động sản Nha Trang. (Ảnh: Batdongsan.com.vn)

Bên cạnh đó, thị trường nghỉ dưỡng trọng điểm còn chứng kiến những chuyển biến tích cực về chất và sự dịch chuyển mô hình nghỉ dưỡng mới. Gần đây, tờ Telegraph (Anh) đã xếp Việt Nam vào top 20 thị trường ngôi nhà mới nổi nhờ sở hữu hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú và dịch vụ nghỉ dưỡng giải trí đa dạng.

Nhìn lại bức tranh phát triển của thị trường nghỉ dưỡng quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang hay gần đây là Vân Đồn, Phú Quốc có thể thấy sự phát triển như “vũ bão” của bất động sản nghỉ dưỡng biển. Ở đâu sở hữu những bãi biển đẹp, ở đó có đều có dấu ấn của những chủ đầu tư “cá mập” vốn rất nhanh nhạy với xu thế thị trường. Khi những quỹ đất đẹp dần cạn kiệt, đó cũng là lúc họ chuyển hướng tìm đến những vùng đất mới.

Trong khi đó Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình, Nghệ An…nơi tập trung những bờ biển dài đẹp nhất miền Trung, tiềm năng nghỉ dưỡng biển còn bỏ ngỏ chính là “cánh cửa” cho những nhà đầu tư tiên phong.

Những vùng đất mới nào được gọi tên?

Theo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045, Bắc Trung Bộ được Chính phủ quan tâm đặc biệt trong đầu tư hạ tầng cơ sở và định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Một trong số những tỉnh đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn trong những năm trở lại đây là Nghệ An. Sở hữu nhiều bãi biển nguyên sơ, giàu giá trị nghỉ dưỡng, cùng với sức hút từ văn hoá bản địa đặc sắc, du lịch văn hoá và tâm linh đặc biệt phát triển.

Bãi Lữ - điểm đến du lịch nghỉ dưỡng mới Nghệ An. (Ảnh: Vietnamtourist)

Nghệ An đánh dấu bước sang giai đoạn phát triển mới nhờ đòn bẩy của đầu tư công. Nhìn lại năm 2021, nguồn đầu tư công của Nghệ An được bố trí cho 206 dự án với mức giải ngân đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, tỉnh đề ra mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Cũng trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ 550 – 600 dự án với tổng mức đầu tư 130 – 150 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư FDI khoảng 3 – 3,5 tỷ USD. Sự gia tăng của vốn FDI vào các ngành nghề đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài đến Nghệ An.

Sự mở rộng của cảng hàng không quốc tế Vinh, nhà ga hành khách T2 có công suất 10 triệu khách/năm, gia tăng các đường bay thẳng quốc tế cũng góp phần tạo đà cho du lịch tỉnh phát triển, với mục tiêu gia tăng nhanh chóng nguồn cung ổn định cho nghỉ dưỡng và lưu trú tại địa phương.

Tuyến đường dẫn vào Bãi Lữ, Nghệ An khá hiện đại, thoáng rộng. (Ảnh Goky.vn)

Ngoài ra, khi các tuyến đường bộ Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam) được thông xe hay tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Vinh hoàn thiện với vận tốc 350km/h, thời gian di chuyển từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến Nghệ An sẽ được rút ngắn đáng kể chỉ còn 2h thay vì 6h như hiện nay.

Cũng theo khảo sát trên Batdongsan.com.vn, hiện một lô đất mặt tiền tại quận Hải Châu, Đà Nẵng có giá khoảng 330 triệu đồng/m2; trên mặt đường Trần Phú – Nha Trang dao động trong khoảng từ 400 - 550 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí. Nhưng giá đất trung bình tại trung tâm thành phố Vinh hiện chỉ trong khoảng 180 – 200 triệu đồng/m2.

Chính vì vậy, Nghệ An được đánh giá sẽ tạo ra mức độ dao động mạnh khi mặt bằng giá còn khá thấp so với những thị trường đã phát triển. Sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như Vingroup, Tân Á Đại Thành, Ecopark, Lotte Việt Nam…đánh dấu Nghệ An thực sự đã bước vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển.

Đề cập đến triển vọng tăng trưởng của bất động sản Nghệ An, đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho rằng, làn sóng dịch chuyển từ các doanh nghiệp lớn sẽ kéo theo những hoạt động mạnh mẽ của các nhóm nhà đầu tư cá nhân đến với thị trường đầy tiềm năng này. Nghệ An sẽ là điểm đến tiếp theo được gọi tên trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thời gian tới.