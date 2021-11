BĐS nghỉ dưỡng lõi trung tâm Hạ Long: Dư địa càng hiếm, sức hấp thụ càng cao

(VTC News) -

Một trong những sự kiện có tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế nói chung và BĐS nói riêng của Hạ Long chính là sự kiện thông xe tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào đầu tháng 9/2018. Hạ Long trở thành tâm điểm kết nối các tỉnh phía Bắc khi quãng đường và thời gian di chuyển từ Hạ Long đi Hà Nội chỉ còn một tiếng rưỡi (130km) và Hạ Long đi Hải Phòng còn chưa đầy 30 phút (25km).

Phối cảnh dự án InterContinental Residences Halong Bay.

Sự thay đổi về hạ tầng tác động to lớn đến lực đẩy của bất động sản tại thủ phủ du lịch miền Bắc. Qua mỗi năm, giá nhà đất tại Hạ Long lại thiết lập một mặt bằng mới. Theo quan sát thị trường, trong năm 2018, giá bất động sản thấp tầng ven biển dao động từ 41 – 60 triệu đồng/m2, thì đến năm 2019 và 2020 ghi nhận khung giá dao động từ 70-80 triệu đồng/m2, tăng trưởng khoảng 40% - 50%.

Mặc dù năm 2021 là một năm đầy thách thức với việc làn sóng COVID-19 thứ tư diễn ra sâu rộng và kéo dài, tuy nhiên, bất động sản Hạ Long không hề hạ nhiệt. Các dự án biệt thự mặt biển được giới thiệu trong năm nay có khung giá từ 80 triệu/m2 tới 120 triệu/ m2, và lên tới 200 triệu/m2 tùy theo mức độ hoàn thiện và phân khúc dự án. Đâu là nguyên nhân khiến bất động sản ven biển vùng lõi Hạ Long tăng trưởng mạnh mẽ như vậy?

Dư địa càng khan hiếm, sức hấp thụ càng lớn

Theo các chuyên gia, hai nguyên nhân căn bản dẫn tới sự tăng giá đặc biệt của phân khúc bất động sản biệt thự ven biển vùng lõi Hạ Long chính là quỹ đất mặt biển ngày càng khan hiếm, trong khi lực cầu tăng mạnh do nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm một ngôi nhà nghỉ dưỡng ven biển để an trú trong thời kỳ dịch bệnh, đồng thời an tâm về dòng tiền thụ động từ tiềm năng du lịch của Hạ Long.

Theo thống kê từ các dự án công bố năm 2021, số lượng sản phẩm thấp tầng có vị trí mặt biển chiếm xấp xỉ 13% tổng nguồn cung bất động sản trên thị trường Hạ Long, ghi nhận tại các dự án liền kề Sun Marina (chủ đầu tư Sun Group), Horizon Bay và Sailing Club Residences Ha Long Bay (Chủ đầu tư BIM Land).

Tỷ lệ hấp thụ đạt 67% cho thấy sự đón nhận của nhà đầu tư với thị trường. Trong khi dư địa cho các dự án quy mô lớn mặt biển bên Hòn Gai không còn, các dự án thấp tầng tại Bãi Cháy có thể coi là những quỹ đất sát vịnh hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm Hạ Long.

Phối cảnh dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Theo bà Lê Mai Phương, Giám đốc công ty Địa ốc MGV miền Bắc, đơn vị phân phối các dự án nghỉ dưỡng cao cấp giàu kinh nghiệm cho biết: “Với một thành phố du lịch biển giàu tiềm năng như Hạ Long, vị trí đắc địa chính là những khu vực có tầm nhìn trực vịnh, nằm ven bờ biển. Đây là nơi phù hợp nhất để phát triển các dự án BĐS cao cấp và sự quan tâm của nhà đầu tư với các dự án có vị trí như vậy là rất cao bởi chúng đáp ứng được cả hai mục đích: sống và nghỉ dưỡng cũng như khai thác sinh lời”.

Hơn nữa, lý giải sự tăng trưởng mức giá của sản phẩm biệt thự và nghỉ dưỡng ở Hạ Long bởi đặc thù của thị trường BĐS tại đây luôn gắn liền với du lịch. Hạ Long là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí miền Bắc nhiều năm nay, hạ tầng giao thông hoàn hảo và ngày càng nhiều các thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế đổ bộ vào thị trường du lịch tiềm năng này.

Những dự án biệt thự nghỉ dưỡng sát biển cuối cùng tại tâm điểm Hạ Long

Tại các điểm đến nghỉ dưỡng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu quản lý luôn được định vị cao nhất trên thị trường, với số lượng hàng cực kỳ khan hiếm. Định lý này cũng được áp dụng tại thị trường Hạ Long.

Năm 2020, thị trường ghi nhận duy nhất dự án biệt thự nghỉ dưỡng InterContinental Residences Halong Bay tại khu đô thị du lịch Halong Marina. Sang năm 2021, Sailing Club Residences Ha Long Bay là dự án biệt thự nghỉ dưỡng mặt tiền biển duy nhất được công bố. Số lượng căn biệt thự của dự án là 105 căn, chiếm chưa đến 3% tổng nguồn cung thị trường.

Biệt thự C dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Đây là dự án BĐS nghỉ dưỡng đầu tiên mà thương hiệu vận hành Sailing Club triển khai tại Hạ Long nói riêng và thị trường miền Bắc nói chung. Dự án tọa lạc tại Bán đảo 1, Khu đô thị du lịch Halong Marina, phường Hùng Thắng, Hạ Long, kết nối thuận tiện bằng đường cao tốc với Hà Nội, các thành phố lớn của miền Bắc. Sailing Club Residences Ha Long Bay sở hữu ưu thế vượt trội với tầm nhìn trực Vịnh Hạ Long, kế cận bến du thuyền sang trọng tại Halong Marina.

Các chủ nhân sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng Sailing Club Residences Ha Long Bay có thể an tâm về giá trị thụ hưởng với chính sách bảo trì biệt thự theo tiêu chuẩn 5 sao, cùng hệ thống tiện ích nội khu phong phú với nhà hàng fine-dining, roof top bar, pool bar, spa & gym, kid club, 2 bể bơi ngoài trời và 1 bể bơi bốn mùa trong nhà, kèm theo chương trình hợp tác cho thuê với chia sẻ 40% doanh thu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư BIM Land cũng giới thiệu chính sách vận hành linh hoạt cho 40 căn biệt thự thuộc phân khu C, D, E khi các chủ nhân có thể lựa chọn dừng tham gia chương trình hợp tác cho thuê sau 5 năm vận hành. Đặc biệt, với pháp lý đất ở, sở hữu vĩnh viễn, chắc chắn đây là lựa chọn “một trong số không nhiều” dành cho nhà đầu tư tại thời điểm hiện nay.

Ngoài khu Sailing Club Residences Ha Long Bay, tập đoàn Leisure Group, đơn vị quản lý vận hành thương hiệu Sailing Club và chủ đầu tư BIM Land còn tiếp tục phát triển câu lạc bộ giải trí ven biển Sailing Club cũng tại Khu đô thị du lịch Halong Marina, đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí với phong cách hoàn toàn mới tại đây.