BĐS Hội An thừa hưởng giá trị từ chuỗi liên kết kinh tế miền Trung

Sợi dây liên kết kinh tế - du lịch – BĐS

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã và đang trở thành chuỗi liên kết quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển của các địa phương: Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi và Bình Định, trở thành sợi dây liên kết kinh tế, du lịch và BĐS năng động, giàu tiềm năng.

Trong đó, Hội An (tỉnh Quảng Nam) là thành phố nằm ở vị thế quan trọng trong chuỗi liên kết kinh tế miền Trung khi có vị trí kết nối với các khu kinh tế hạt nhân như Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu kinh tế Dung Quất,…

Hội An nằm trong chuỗi liên kết kinh tế quan trọng của miền Trung.

Hội An là thành phố thuộc Quảng Nam – tỉnh có 125 km đường bờ biển với rất nhiều bãi tắm nổi tiếng thuộc top 50 trên thế giới, đang thừa hưởng và tận dụng sợi dây liên kết kinh tế mạnh mẽ cho việc phát triển du lịch và BĐS.

Hàng năm, ngoài hơn 5 triệu khách du lịch trong nước và quốc tế, BĐS Hội An và ngành du lịch thành phố cũng thừa hưởng nguồn cầu nhà ở lớn đến từ lực lượng lao động, các chuyên gia nước ngoài làm việc tại 13 khu công nghiệp và Khu kinh tế mở Chu Lai.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, kinh tế tại Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng như bảo chứng đảm bảo sự sinh lời bền vững và tăng trưởng cho việc đầu tư BĐS tại đây.

Giá trị đầu tư BĐS Hội An từ vị trí và vị thế

Nhờ vị trí quan trọng của tỉnh Quảng Nam trong chuỗi liên kết kinh tế miền Trung mà Hội An được hưởng những chính sách phát triển lớn của toàn vùng. Những năm qua, không chỉ hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu đô thị và các dự án BĐS tại Hội An cũng đặc biệt được chú trọng quy hoạch, xây dựng để phát huy giá trị từ vị trí và vị thế của phố Hội.

Phối cảnh dự án Casamia – Quần thể biệt thự sinh thái nổi với bến du thuyền tại gia.

Dự án tâm điểm đầu tư của thị trường BĐS Hội An 2020 là Casamia do Công ty Cổ phần Đạt Phương xây dựng. Đây được đánh giá là dự án sở hữu vị trí mang lại giá trị lớn và triển vọng tăng trưởng cao khi nằm bên cạnh Khu dự trữ sinh quyển Rừng dừa Bảy Mẫu, cách biển Cửa Đại 500m và trung tâm Phố cổ Hội An chỉ khoảng 5km.

Vị trí này cho phép Casamia dễ dàng kết nối cho mục đích du lịch và kinh tế. Với du lịch, chủ nhân tại Casamia chỉ mất 10 phút để trải nghiệm văn hóa của người dân phố Hội tại Phố cổ, Rừng dừa Bảy Mẫu và rất nhiều làng nghề truyền thống lân cận. Về mặt kinh tế, Casamia không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp của bãi biển Cửa Đại mà còn được hưởng giá trị từ việc phát triển kinh tế biển và hơn 3km bờ biển đang phát triển nhanh các dịch vụ, du lịch, thương mại.

Đặc biệt, từ Casamia thông qua trục đường huyết mạch ven biển – đường 129 hoặc cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi khách hàng có thể dễ dàng di chuyển đến các khu kinh tế mở lớn như Chu Lai và Dung Quất, đến thành phố Tam Kỳ và sân bay Chu Lai. Giới đầu tư nhận định, lực lượng lao động nước ngoài và giới chuyên gia làm việc tại các khu kinh tế này sẽ là nguồn cầu lớn cho các dự án sinh thái và các dự án ven sông tại Hội An. Bên cạnh đó, nhờ vị thế của vùng BĐS “di sản”, Casamia cũng định vị là không gian sinh thái cao cấp với bến du thuyền tại gia – một dòng sản phẩm mới và hiếm có tại Hội An.

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc đầu tư các du thuyền riêng cho nhà ở là một xu hướng đầu tư mới. Các bến thuyền sẽ làm tăng giá trị của bất động sản, đặc biệt còn kích thích tiềm năng du lịch, du ngoạn bằng đường thủy trên sông Cổ Cò và các dòng sông khác tại Hội An, Quảng Nam.