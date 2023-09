BBC thừa nhận Ukraine phản công thất bại

(VTC News) -

Trong phóng sự mới đây về chiến dịch phản công của Ukraine, BBC dẫn lời các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 thuộc quân đội Ukraine cho rằng họ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến không có hồi kết.

BBC cũng cho biết cuộc phản công mùa hè ở Ukraine sắp kết thúc mà không đạt được những đột phá như nhiều người mong đợi.

Bất chấp số lượng thiết bị quân sự khổng lồ do các nước NATO cung cấp cho Ukraine, phương Tây vẫn không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở đông nam Ukraine. Trong khi đó Moskva gần như đẩy lùi các đợt phản công của Kiev trên mọi mặt trận.

BBC nhận định, Nga là bên vượt trội hơn về số lượng máy bay không người lái (UAV). Chúng đánh phá các vị trí phòng thủ và đơn vị cơ giới của Ukraine bất kể ngày đêm. Nói cách khác, chiếm ưu thế trên không đang mang lại lợi thế lớn cho lực lượng Moskva trên chiến trường.

"Nga có nhiều máy bay không người lái hơn, điều này khiến cho việc ngụy trang và không bị phát hiện trở nên quan trọng. Chúng tôi chuẩn thực hiện một nhiệm vụ trong thì bộ đàm vang lên yêu cầu dừng lại vì phát hiện máy bay Nga hoạt động trong khu vực", một binh sĩ Ukraine nói với BBC.

Nếu lực lượng Ukraine cố thủ trong các công sự kiên cố, UAV Nga sẽ tiêu diệt các phương tiện cơ giới lẫn nhân lực của họ.

Cũng theo các binh sĩ Ukraine, ngay cả khi giành được tuyến công sự từ Nga thì họ sẽ sớm bị hỏa lực đối phương bắn phá bằng nhiều loại vũ khí. Đứng trước tình huống đó tình thần của bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ cách tự bảo vệ mình.

Theo BBC, các binh sĩ Ukraine được phỏng vấn không chắc chắn về thời điểm họ xuất ngũ dù đã chiến đấu đã khá lâu.

Trước đó, ngày 27/9, RT dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tại cuộc họp với các quan chức của Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong gần 4 tháng sau khi cuộc phản công bắt đầu. Ông Shoigu khẳng định Kiev đã mất hơn 17.000 quân nhân chỉ trong tháng 9.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm Ukraine cũng thiệt hại hơn 2.700 thiết bị quân sự trong cùng tháng 9. Danh sách khí tài bị lực lượng Nga phá hủy bao gồm 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 1 xe tăng Challenger do Anh sản xuất, cũng như 77 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 51 pháo tự hành từ Đức, Pháp, Ba Lan và Mỹ.