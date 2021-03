Bayern Munich - Borussia Dortmund: Những con số đáng chú ý quanh Der Klassiker

(VTC News) -

Không phải một trận derby cùng thành phố như Rangers vs Celtics hay Inter Milan vs AC Milan, không mang yếu tố chính trị - xã hội như Real Madrid vs Barcelona hay Boca Juniors vs River Plate, nhưng không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ gọi trận đấu giữa Borussia Dortmund với Bayern Munich là Der Klassiker – Siêu Kinh Điển nước Đức. Hãy cùng điểm qua một vài thông số đáng chú ý trước trận đấu lượt về giữa hai đội ở mùa giải năm nay:

34 - Kể từ khi Bundesliga được thành lập vào năm 1963, 34 trong tổng số 57 Chiếc Đĩa Bạc đã thuộc về Bayern Munich (29) và Borussia Dortmund (5), một minh họa cho tầm vóc của họ.

4 - Trong 27 mùa giải gần nhất, chỉ có 4 lần mà vị trí mà dẫn đầu bảng xếp hạng vào cuối mùa không phải cái tên Dortmund hay Bayern.

62 - Trong 128 lần gặp gỡ trước đây, Bayern Munich có tới 62 chiến thắng trong khi con số của Dortmund chỉ là 33.

50 - Nếu chỉ tính riêng ở Bundesliga, đội bóng xứ Bavaria thắng 49, hòa 29 và thua 26 lần trong những cuộc chạm trán đại kình địch.

7 – Dortmund đã thua 7 trong số 8 trận Der Klassiker gần nhất ở Bundesliga. BVB chỉ có được bốn bàn thắng trong bảy thất bại đó, nhưng để đối thủ chọc thủng lưới tới 26 lần.

3.2 – Theo thống kê từ Bundesliga.com, một trận Der Klassiker có trung bình 3.2 bàn thắng, một con số khá cao nếu xét đến tính chất căng thẳng của cặp đấu này.

67 – Bayern Munich đang sở hữu hàng công mạnh nhất Bundesliga 20/21 với 67 bàn thắng sau 23 vòng đấu. Dortmund xếp ngay sau, nhưng cũng kém Bayern Munich tới 19 bàn.

17 – Robert Lewandowski đã có 17 pha lập công sau 13 lần gặp gỡ đội bóng cũ. Chân sút người Ba Lan hiện cũng dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga 20/21 với 28 bàn thắng. Lewy chỉ có đúng một trận không xuất hiện trên bảng tỉ số trong 13 trận gần nhất ra sân ở Bundesliga.

11 – Jadon Sancho đã góp dấu giày vào 11 bàn thắng trong 10 trận ở giải đấu số 1 nước Đức kể từ khi bước sang năm mới. Borussia Dortmund đã chưa biết mùi thất bại trong những lần cầu thủ người Anh chọc thủng lưới đối thủ (25 thắng, 6 hòa).

Trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 7/3/2021 và được THTT trên các kênh On Sports (VTC3), VTV6 và VTV5.