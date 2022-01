Bayer cùng Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM chung tay hỗ trợ cộng đồng sau dịch

(VTC News) -

Dự án Chung tay hỗ trợ cộng đồng thích ứng đại dịch COVID-19 cung cấp gói hỗ trợ về y tế, dinh dưỡng, sinh kế và giáo dục cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó có người già neo đơn, trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Dự án này do Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM phát động và Bayer Việt Nam hỗ trợ kinh phí 896.000.000 đồng.

Bayer cùng Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM trao tặng gói hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Buổi trao tặng đầu tiên của dự án được tổ chức vào ngày 07/01/2022 vừa qua tại huyện Nhà Bè và Cần Giờ đã mang đến sự phấn khởi cho bà con trong năm mới. Các buổi trao tặng tiếp theo sẽ diễn ra tại huyện Hóc Môn, quận 8 và quận 12 trong tháng này. Dự án sẽ tiếp tục cung cấp các gói hỗ trợ cho những hộ nghèo và khó khăn tại các địa phương trong dự án cho đến giữa năm 2022.

Trong giai đoạn đầu của dự án, Bayer và Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM sẽ trao tặng khoảng 700 gói hỗ trợ, bao gồm nhu yếu phẩm, gói chăm sóc y tế cơ bản, cùng gói hỗ trợ tài chính giúp các hộ gia đình khó khăn tái sinh kế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Nhân sự, Bayer Việt Nam, chia sẻ: “Hai năm qua, đại dịch COVID đã gây ra nhiều thiệt hại cho thế giới và Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những tác động nặng nề. Do đại dịch, nhiều người không thể tiếp tục lao động hoặc trẻ em thì gặp nhiều bất tiện trong việc tiếp cận tri thức.

Thấu hiểu được những khó khăn này, với sự kêu gọi và đồng hành của Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, dự án Chung tay hỗ trợ cộng đồng thích ứng đại dịch COVID-19 được triển khai nhằm góp phần giúp bà có hoàn cảnh khó khăn con phục hồi và tiếp tục ứng phó với dịch bệnh”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Nhân sự, Bayer Việt Nam chia sẻ ý nghĩa của dự án.

“Đây là một trong các hoạt động Kết nối Cộng đồng của Bayer trên toàn cầu, tập trung vào Sức khỏe và Nhu cầu cấp thiết của xã hội. Tại Việt Nam, các hoạt động này đã được triển khai từ nhiều năm nay, với sự chung tay của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện. Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM đã đồng hành cùng Bayer Việt Nam nhiều năm qua. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ này và mong tiếp tục cùng Hội lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm.

Để hỗ trợ trẻ em tiếp cận dễ dàng hơn với giáo dục, dự án sẽ trao tặng máy tính bảng để trẻ em học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, chương trình Công Tắc Khoa Học, một nền tảng giáo dục trực tuyến là nỗ lực của Bayer và các đối tác để giúp trẻ em có thêm sân chơi và tiếp cận kiến thức khoa học tại gia một cách an toàn, thú vị. Các máy tính bảng sẽ được cung cấp cho các học sinh vào tháng 07/2022 để sử dụng cho năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM gửi lời chúc Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu về dự án, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, chia sẻ: “COVID-19 đã đem đến nhiều khó khăn cho tất cả chúng ta, và tác động nghiêm trọng hơn đến những hộ gia đình vốn đã gặp khó khăn. Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM rất trân trọng những đóng góp đáng quý từ Bayer Việt Nam nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Thông qua dự án hợp tác này, bên cạnh việc trao các gói hỗ trợ vật chất, chúng tôi cũng mong muốn gửi đến sự nồng ấm, chân thành, tiếp thêm niềm tin và sự lạc quan cho cộng đồng xung quanh”.

Dự án cũng thu hút tinh thần thiện nguyện của nhiều nhân viên Bayer Việt Nam. Không quản ngại khó khăn và tình hình phức tạp của dịch bệnh, các tình nguyện viên Bayer tham gia dự án, giúp sắp xếp các gói hỗ trợ và trao tặng tình cảm nồng ấm đến các gia đình khó khăn, các cụ già, em nhỏ.

Bên cạnh việc trao các gói hỗ trợ vật chất, dự án còn lan tỏa sự nồng ấm, chân thành, niềm tin và sự lạc quan đến cộng đồng.

Với các hoạt động thiết thực này, Bayer và Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM mong muốn các hộ gia đình có một mùa Xuân mới an lành, hạnh phúc, bớt lo toang trong cuộc sống và thêm niềm tin vào sự tử tế của đồng bào. Dự án cũng phù hợp với tầm nhìn của Bayer “Nhà nhà khỏe mạnh, Người người ấm no” (Health for all, Hunger for none), thể hiện rõ cam kết của Bayer tại Việt Nam với vai trò là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

Dự án đang và sẽ được triển khai tại TP.HCM, Long An và Hậu Giang từ nay cho đến tháng 07/2022.