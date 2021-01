Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 23/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TP Hải Phòng.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn tới.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy cùng toàn hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, các đơn vị phải tập trung cao triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm sự thành công của cuộc bầu cử, vừa tập trung cao triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Thành ủy đã đề ra.

Trong quá trình triển khai công tác bầu cử, các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố. Đối với công tác nhân sự, trong quá trình thực hiện, vừa phải phát huy vai trò lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, vừa phải bảo đảm tính dân chủ rộng rãi trong Nhân dân.

Các quận ủy, huyện ủy, trực tiếp là bí thư quận ủy, huyện ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai toàn bộ kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương, bảo đảm đúng tiến độ và quy định. Trước mắt, ngay sau hội nghị này, các quận ủy, huyện ủy tổ chức các hội nghị quán triệt và chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch thành phố đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị UBND Thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cần chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa rộng khắp trên toàn thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử...

Ông Lê Anh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố quán triệt tại Hội nghị.

Trước đó, Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được nghe công bố các quyết định, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quyết định, kế hoạch của UBND thành phố thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị cũng được nghe công bố các văn bản liên quan đến hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.