Bắt ‘tú ông’ 22 tuổi môi giới mại dâm ở Hải Phòng

Ngày 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Chân dung ‘tú ông’ 22 tuổi môi giới mại dâm ở Hải Phòng

Khoảng 18h10 ngày 27/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Ngô Quyền kiểm tra hành chính Khách sạn Tây Hồ (số 20/420 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), bắt quả tang tại phòng 202, 204 có 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Hai gái bán dâm gồm: N.T.T (SN 1992, trú tại TP Hải Dương) và C.T.M, (SN 1989, trú tại Lạng Sơn).

Qua lời khai của 2 cô gái trên, công an xác định ‘tú ông’ môi giới mại dâm là Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Mạnh.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.