Bắt 'trend' của thị trường bán lẻ năm 2021

Trong đó, kinh doanh tại TTTM “all in one” đã vươn lên khẳng định ưu thế khi khẳng định tính an toàn, an tâm cho khách hàng, đồng thời chú trọng nâng cao trải nghiệm kết hợp với các chương trình marketing hấp dẫn, trở thành xu hướng của bán lẻ hiện đại thời “hậu COVID”.

“Cửa sống” của các doanh nghiệp bán lẻ

Thị trường bán lẻ đã trụ qua đại dịch và đang phục hồi mạnh mẽ nhờ nắm bắt được “cửa sống” mang tên “omni-channel” – bán hàng đa kênh. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khách hàng, bộ phận Nghiên cứu Người tiêu dùng Nielsen khẳng định: “Hành trình mua hàng của người tiêu dùng không còn là đường thẳng, mà thông qua nhiều kênh với rất nhiều điểm chạm, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp”. Nhiều chuyên gia cũng cho biết, việc kết hợp giữa hai kênh bán hàng đã trở thành “cửa sống” cho các doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh và sẽ còn tiếp diễn trong thời kỳ bình thường mới.

Sự tăng trưởng của kênh bán hàng trực tuyến không đe dọa các cửa hàng vật lý, ngược lại, đã mở ra “cửa sống” cho doanh nghiệp.

Lý giải điều này, các chuyên gia cho biết bán hàng truyền thống vẫn là kênh vượt trội về doanh thu, do trải nghiệm sản phẩm thật bằng cảm quan như sờ nắn, ngửi, thậm chí nếm, dùng thử… không thể thay thế bằng online. Số liệu từ Bộ Công Thương tổng kết năm 2020 cũng cho thấy, doanh thu từ TMĐT chỉ chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Trong khi đó, đại diện Kantar Worldpanel cho biết, kênh thương mại điện tử mặc dù tăng trưởng ấn tượng 91% nhưng chỉ chiếm 2,3% thị phần đối với toàn ngành hàng FMCG (tiêu dùng nhanh).

Từ phía người tiêu dùng, phần lớn khách hàng cho biết, thói quen mua sắm online tập trung vào các sản phẩm riêng lẻ, có giá trị nhỏ hoặc sản phẩm họ đã tiêu dùng từ trước. Còn đối với các sản phẩm có kết cấu phức tạp, cần dùng thử để tự trải nghiệm hoặc sản phẩm có giá trị cao thì họ sẽ đến mua trực tiếp rồi mang về hoặc đặt giao tận nhà. Khảo sát của Nielsen Vietnam cũng chỉ ra có tới 66% sẽ trực tiếp xem sản phẩm tại cửa tiệm thực tế trước khi đặt hàng.

Mặc dù TMĐT phát triển nhưng khách hàng vẫn ưu tiên trải nghiệm tại cửa hàng vật lý.

Các chuyên gia cho rằng với doanh số bán hàng vượt trội cũng như dư địa vẫn phát triển đều đặn, kênh bán hàng truyền thống sẽ tiếp tục giữ “thế thượng phong” trong phát triển bán lẻ trung hạn. Bà Rebecca Pearson – Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ CBRE châu Á nhận định, mặc dù TMĐT phát triển mạnh mẽ nhưng người tiêu dùng vẫn thích được trải nghiệm thực tế sản phẩm hơn. Đây cũng chính là lý do rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã xây dựng cửa hàng trải nghiệm thực tế phục vụ người tiêu dùng đi kèm phát triển TMĐT.

Xu hướng bán lẻ thời “hậu COVID”

Kênh bán hàng truyền thống là không thể thay thế, nhưng kỳ vọng trong tiêu dùng của khách hàng cũng sẽ ngày càng cao. Sau dịch COVID-19, khách hàng ưu tiên trải nghiệm tại các địa điểm “all-in-one” với không gian an toàn, sạch sẽ và đáp ứng được mọi nhu cầu mà không cần di chuyển đến nhiều nơi, giảm tiếp xúc công cộng. Về mặt kinh doanh, các doanh nghiệp bán lẻ trong TTTM sẽ được hưởng lợi ích “cộng sinh” với nhiều thương hiệu ngành khác, tiếp cận được lượng khách hàng ổn định và lâu dài. Trong giai đoạn dịch COVID-19, thị trường đã chứng kiến xu hướng dịch chuyển từ cửa hàng mặt phố vào TTTM, và đây sẽ là xu hướng bán lẻ hiện đại trong tương lai.

Các TTTM khẳng định ưu thế trên thị trường, trở thành “top-of-mind” của khách hàng.

Bên cạnh đó, để đáp ứng kỳ vọng ngày một cao của người tiêu dùng, các TTTM cũng liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng. Năm 2020, đại TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park khai trương đúng dịp Giáng Sinh và Tết dương lịch đã trở thành tâm điểm sự chú ý. Với thiết kế mới mẻ mang hơi hướng của đại dương, tọa lạc bên bờ biển hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, Vincom Mega Mall Ocean Park đã mở ra định nghĩa mới cho khái niệm “all-in-one”.

Không những vậy, các tiện ích “xanh” như trạm sạc xe điện cũng trở thành điểm cộng thu hút khách hàng. Các thương hiệu bán lẻ cũng “refresh” để đem đến trải nghiệm mới cho khách hàng như H&M với không gian “xanh” độc đáo, Mango với cửa hàng thời trang “mở” như sàn catwalk thu nhỏ, Decathlon với khu trải nghiệm các môn thể thao và dụng cụ luyện tập trực tiếp…

Không gian cửa hàng khổng lồ 5.000m2 của Decathlon (Vincom Royal City, Hà Nội) đem đến trải nghiệm độc đáo cho khách hàng.

Mới đây nhất, Vincom Center Landmark 81 (TP. HCM) đã đạt giải Top 5 tòa nhà TTTM tốt nhất 2020 bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Sau gần 3 năm ra mắt, TTTM sang trọng bậc nhất TP. Hồ Chí Minh này đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, khẳng định sức hút của mô hình bán lẻ này với các doanh nghiệp và khách hàng.

Có thể thấy, bán lẻ trực tiếp vẫn là điểm chạm “vô giá” tới người tiêu dùng. Các chuyên gia kinh tế cũng cho biết, tương lai ngành bán lẻ vẫn phụ thuộc vào các điểm bán truyền thống, trong đó TTTM sẽ trở thành xu hướng bán lẻ hiện đại thu hút các thương hiệu trong và ngoài nước, trở điểm đến “top-of-mind” của người tiêu dùng. Dự kiến trong năm 2021, thị trường bán lẻ sẽ tiếp tục đón nhận nhiều dự án khai trương như Vincom Mega Mall Smart City, Vincom Plaza Bạc Liêu, Mỹ Tho… cùng sự gia tăng hiện diện của hàng loạt thương hiệu quốc tế đến với Việt Nam.