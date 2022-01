Bắt Tổng giám đốc Công ty Đông Nam Á lừa hơn 1 triệu USD

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng (45 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an cho hay, ông Dũng đại diện pháp luật Công ty CP đầu tư công nghệ Đông Nam Á (Công ty Đông Nam Á) có hành vi gian dối để chiếm đoạt gần 1,1 triệu USD, tương đương 24,2 tỷ đồng của một công ty ở Mỹ thông qua ký hợp đồng cung ứng găng tay y tế.

Cụ thể, khoảng tháng 7/2020, Công ty Đông Nam Á do Đỗ Anh Dũng làm Tổng giám đốc, đã ký hợp đồng cung cấp 509.906 thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur cho Công ty ND Private Capital (trụ sở ở Mỹ).

Ngay sau khi ký hợp đồng, phía Công ty ND Private Capital đã gửi gần 1,1 triệu USD tiền đặt cọc cho Công ty Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sau đó Công ty Đông Nam Á không thực hiện giao hàng như đúng hợp đồng ký kết mà cũng không hoàn trả lại tiền cho đối tác. Biết phía Công ty Đông Nam Á lẩn tránh, đối tác ở Mỹ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Qua điều tra, công an xác định, Công ty Đông Nam Á có trụ sở tại khu phố 2, phường Bình An, TP Thủ Đức do Đỗ Anh Dũng làm đại diện pháp luật, thành lập từ tháng 7/2017 đến nay, hoạt động đa lĩnh vực.

Về mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur là sản phẩm của Công ty TNHH quốc tế Kim Bảo Sơn phân phối độc quyền tại Việt Nam. Công ty này từ trước đến nay không ký hợp đồng mua bán sản phẩm, không ký kết hợp đồng là đại lý, ủy quyền kinh doanh với Công ty Đông Nam Á hay với ông Dũng.

Công an xác định, ông Đỗ Anh Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt gần 1,1 triệu USD tiền cọc của đối tác Mỹ.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.