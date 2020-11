Bắt thiếu nữ 17 tuổi trốn truy nã ở Đồng Nai

Ngày 26/11, Công an TP Biên Hòa xác nhận vừa bắt giữ được Phan Nguyễn Gia Linh (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phan Nguyễn Gia Linh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 30/9/2019, Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Linh đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một quán Karaoke ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngày 7/10/2019, Công an TP Biên Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Linh. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an triệu tập bị can Linh nhiều lần nhưng bị can vắng mặt, bỏ đi khỏi địa phương.

Ngày 5/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phan Nguyễn Gia Linh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến 25/11/2020, Công an TP Biên Hòa bắt được Linh khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Công an TP Biên Hòa đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.