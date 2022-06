Bắt thiếu niên 16 tuổi lên vùng biên giới Việt - Lào vận chuyển ma túy

(VTC News) -

Ngày 29/6, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng Quảng Trị và Công an xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa) phát hiện, bắt quả tang 2 kẻ có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 28/6, tại khu vực đường mòn thôn Bích La đông (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Sương (SN 2004) và Hồ Văn N. (SN 2006, cùng trú xã Húc, huyện Hướng Hóa) đang vận chuyển trái phép ma túy.

Dù mới 16 tuổi nhưng Hồ Văn N. đã cùng Hồ Văn Sương lên vùng biên Việt - Lào để vận chuyển ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 618 viên ma túy tổng hợp, ký hiệu WY, dạng hồng phiến. Qua khai thác, hai tên này thừa nhận từ xã Húc lên Tân Thành vận chuyển ma túy giao cho người khác để lấy tiền công 800 nghìn đồng.

Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang hoàn tất các thủ thục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/6, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống mạ tụý và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống mạ tụý và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Nghệ An, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất mạ tụý.

Danh tính các đối tượ̣ng gồm: Nguyễn Tất Hùng (SN 1976, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Southammavong Zaloun (SN 1999; quốc tịch Lào; trú tại Pắc Chen, Viêng Chăn, Lào) và Lobouaphone MaiChanh (SN 1996; quốc tịch: Lào, trú tại huyện Sầm Tới, Hủa Phăn, Lào).

Thông tin ban đầu, vào 21h45 phút ngày 27/6, tại đường Bạch Liêu, trước cổng phụ Trường Đại học Vinh (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang các đối tượng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên nén hình trụ, dập nổi chữ WY, được các đối tượ̣ng khai nhận là mạ tụý dạng hồng phiến.

Trên ô tô bán tải BKS 37C-392.63 của đối tượng Nguyễn Tất Hùng, tổ công tác thu giữ thêm 20 viên nén, dập nổi chữ WY và 1 cục chất bột màu trắng. Đối tượng Hùng khai nhận đó là heroin và hồng phiến mang theo để sử dụng.