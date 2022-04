Bắt thêm người giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

(VTC News) -

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can với bà Trịnh Thị Thuý Nga.

Bà Trịnh Thị Thuý Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS bị điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo C01, quá trình điều tra mở rộng vụ án đã có căn cứ xác định bị can Trịnh Thị Thuý Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”.

Trụ sở Tập đoàn FLC

Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC).

Theo cáo buộc, bà Huế có hành vi đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện thao túng thị trường chứng khoán. Sau khi Vụ 3 của Viện KSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành quyết định tố tụng và lệnh bắt bị can Huế để tạm giam.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.