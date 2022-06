Bắt thanh niên liều lĩnh thuê xe tải trộm tài sản của nhà hàng

(VTC News) -

Ngày 22/6, lãnh đạo Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ thanh niên thuê xe tải đến trộm tài sản của nhà hàng Biển Đông (nằm trên đường Nguyễn Tất Thành) giữa ban ngày.

Thanh niên bị bắt giữ là Huỳnh Tấn Hoàng (28 tuổi, trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 13/6, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Như Tính (56 tuổi, trú tổ 29, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về việc Nhà hàng Biển Đông do ông làm chủ nhưng đang trong quá trình sang nhượng, không có người trông giữ nên kẻ gian đột nhập trộm cắp.

Theo trình báo, tài sản bị trộm gồm 26 bộ bàn ghế gỗ, 1 ghế massage, 2 máy điều hòa, 2 máy nước nóng lạnh, 1 máy cục điều hòa, 5 cửa phòng bằng gỗ, 3 bộ cửa sổ bằng gỗ, 1 tủ quầy bar, 1 vách ngăn bằng nhựa. Tổng tài sản bị mất ước tính khoảng gần 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương điều tra và xác định đối tượng có nhiều nghi vấn là Huỳnh Tuấn Hoàng.

Tiếp tục xác minh, ngày 21/6, lực lượng công an khẳng định Hoàng là thủ phạm nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận mình là người thực hiện vụ trộm tại nhà hàng Biển Đông. Hoàng khai, do cần tiền trả nợ và mê chơi game nên làm liều trộm cắp.

Qua quan sát, biết nhà hàng Biển Đông không có người trông coi, từ ngày 2 đến ngày 6/6, Hoàng nhiều lần thuê xe tải đến đây trộm tài sản và tất cả đều thực hiện ban ngày.

Toàn bộ tài sản trộm được, Hoàng mang đến bán cho một số cơ sở mua bán đồ cũ trên địa bàn TP Đà Nẵng.