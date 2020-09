Bắt tạm giam thanh niên 'hại đời' bé gái 15 tuổi quen qua facebook

Ngày 16/9, công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trần Văn Khả (SN 1995, trú TP Nha Trang) để điều tra về hành vi giao cấu với người chưa đủ 13 đến 16 tuổi.

Khả tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2020, Khả và cháu M. (SN 2005, trú TP Nha Trang) quen nhau qua mạng xã hội facebook. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, giữa 2 người nảy sinh tình cảm.

Đến ngày 20/7, Khả rủ cháu M. đến nhà chơi. Tại đây, Khả nhiều lần quan hệ tình dục với cháu M. Ngày 28/7, Khả tiếp tục rủ cháu M. đến nhà chơi thì bị mẹ của cháu M. phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Tại bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa vào ngày 5/8, xác định cháu M. bị xâm hại tình dục.

Trước những chứng cứ trên, cơ quan điều tra công an TP Nha Trang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Khả. Tại cơ quan điều tra, Khả thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, công an TP Nha Trang đang củng cố để hoàn tất hồ sơ để xử lý Khả theo quy định.