Bắt tạm giam phóng viên Nguyễn Hoài Nam

Một nguồn thông tin xác nhận, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Được biết, việc điều tra hình sự này xuất phát từ nhiều bài viết trên trang cá nhân của ông Nam liên quan đến một số người.

Ông Nguyễn Hoài Nam từng là phóng viên, cộng tác viên của nhiều tờ báo. Ông là phóng viên chuyên lĩnh vực điều tra và từng được giải thưởng báo chí.