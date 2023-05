Bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum

(VTC News) -

Ngày 5/5, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" trong Dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, TP Kon Tum.

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: ông Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum; ông Phạm Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình và ông Lê Hữu Nhân, lao động hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum.

Ông Nguyễn Thanh Sang được đền bù hơn 10,7 tỷ đồng dù chỉ có 3,45ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm.

Theo thông tin ban đầu, sai phạm của 3 bị can trên liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum.

Cụ thể, trong đợt thứ 4 thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, tổng diện tích đất cần thu hồi là gần 10ha của 7 hộ dân thuộc địa bàn thôn 2, xã Hòa Bình.

Ngày 18/10/2022, UBND TP Kon Tum có Quyết định số 3950 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng chi phí trên 19,7 tỷ đồng.

Sau đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Kon Tum đã chi hơn 10,7 tỷ đồng để đền bù cho hộ ông Nguyễn Thanh Sang dù trên thực tế hộ ông Sang chỉ có 3,45ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm cùng cây cà phê, tiêu, ăn trái, hoa màu, nhà sàn.

