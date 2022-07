Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

(VTC News) -

Ngày 23/7, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ bị can Nguyễn Bá Hùng (56 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và bị can Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa.

Cùng với lệnh bắt giữ, cơ quan công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can trên.

Trước đó, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower tại số 3, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Bị can Nguyễn Bá Hùng.

Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), gần quảng trường Lam Sơn nên được xem là khu "đất vàng" tại TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tra soát tài sản, cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản nhà đất và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hai cá nhân liên quan là ông Văn Xuân Hùng và ông Nguyễn Bá Hùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều ra, làm rõ vụ án trên.