Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Video: Khám xét nhà nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh



Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà.

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Qua điều tra bước đầu xác định, từ 2017 - 2021, Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 tham gia ký các hợp đồng quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; ký hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông cầu sông Chanh với Cục đường thủy nội địa Việt Nam và hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác.

Quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá nhân là lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần quản lý đường sông 3 có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ nhằm nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Đồng thời, thông đồng với một số cán bộ Ban quản lý vịnh Hạ Long để tạo điều kiện được ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao thông tại vịnh Hạ Long trái quy định.

Cơ quan chức năng khám xét nhà nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can thuộc Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Cơ quan điều tra bắt giam 3 bị can gồm Phạm Văn Phả - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đỗ Công Hào - Giám đốc và Phạm Văn Chinh - Phó Giám đốc.

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Anh - nguyên Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Lê Kim Hoa - nhân viên Công ty.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 10 và 14/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Cụ thể, các bị can gồm: Bùi Sĩ Giáp - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương - nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự và Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét của Cơ quan điều tra đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn theo quy định.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.