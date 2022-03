Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch TP Biên Hoà

(VTC News) -

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND tỉnh thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hoà để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở bị can Nguyễn Tấn Long. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa, sau đó là Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, ông Nguyễn Tấn Long đã có các sai phạm liên quan đến nhiều dự án đất đai, đền bù, giải tỏa.

Cũng trong thời gian đương chức Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, ông Long được biết đến là cán bộ có kê khai tài sản rất lớn.

Khu vực căn biệt thự 3 tầng nơi ông Long cư trú tại số C9, KP1, phường Bửu Long, TP Biên Hòa tọa lạc trên khu đất hàng ngàn mét vuông, có mặt tiền đường gần 200m.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khám xét và bắt thêm một số người liên quan như: Trương Thành Giàu, Phụ trách phòng 1, TTPT quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Mộng Hiền, Tổ trưởng Tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc TTPT quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa; Hồ Bá Minh, nguyên Phó Trưởng phòng TN-MT TP Biên Hòa.