Bắt tạm giam chủ doanh nghiệp ở Thừa Thiên - Huế khai thác đá trái phép

(VTC News) -

Ngày 1/8, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Trung (SN 1978, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông) - Giám đốc Công ty TNHH Thạch Phú Hưng về hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Thạch Phú Hưng do Trung làm chủ, được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1178/QĐ – UBND ngày 17/5/2008 cho phép khai thác khoáng sản đá sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Bá Tang (xã Hương Hữu, huyện Nam Đông).

Tuy nhiên, trong thời gian này, Công ty Thạch Phú Hưng vừa khai thác tại địa điểm được cấp phép vừa tổ chức khai thác đá trái phép tại khe Xoài và khe A Ro thuộc thôn Bá Tang (xã Hương Hữu). Công ty này xây dựng hệ thống điện, kéo từ khu vực nhà xưởng lên khu vực khe Xoài, Khe A Ro để lập bãi tập kết đá. Sau đó, mua và thuê đất rừng sản xuất của các hộ dân xung quanh khu vực rồi mở rộng đường cho phương tiện lên nhằm thăm dò, khai thác đá tảng nguyên khối đưa về xưởng để cưa xẻ, chế biến.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khởi tố với Đặng Quốc Trung dưới sự chứng kiến cùa đại diện Viện Kiểm sát.

Năm 2011, mặc dù Công ty TNHH Thạch Phú Hưng hết thời hạn khai thác theo giấy phép quy định tại huyện Nam Đông, nhưng đơn vị này vẫn tiếp tục cho người và phương tiện tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại khe A Ro và Khe Xoài. Quá trình khai thác đá trái phép tạo ra các hố sâu, gây sạt lở nương rẫy của các hộ dân và tác động làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của khe A Ro, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, gây bức xúc trong bà con nhân dân.

Trước sự việc trên, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại xã Hương Hữu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế xác minh, điều tra, xử lý vụ việc không để tình hình phức tạp kéo dài.

Ngày 14/4, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Công an huyện Nam Đông, Phòng Cảnh sát Môi trường và các đơn vị liên quan phát hiện bắt quả tang 1 xe cẩu không có nhãn hiệu, biển kiểm soát của Công ty TNHH Thạch Phú Hưng đang chở 2 tảng đá nguyên khối khoảng 3m3.

Tại hiện trường, những người tham gia khai thác vận chuyển đá không xuất trình được giấy phép khai thác cũng như các thủ tục liên quan hoạt động khai thác vận chuyển đá. Phòng An ninh kinh tế lập biên bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động, niêm phong xe đào, xe cẩu và các hồ sơ, tài liệu của Công ty Thạch Phú Hưng.

Qua quá trình làm việc với Đặng Quốc Trung và các công nhân công ty, cùng với các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định tổng khối lượng khoáng sản đá Gabro nằm trong khu vực bãi khe A Ro và khe Xoài vùng núi Bá Tang (xã Hương Hữu) bị công ty Thạch Phú Hưng thăm dò, khai thác trái phép là gần 644m3 trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngày 2/6, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại huyện Nam Đông. Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Trung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

NGUYỄN VƯƠNG