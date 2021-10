Bắt tạm giam 4 cán bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai

(VTC News) -

4 cán bộ bị bắt gồm Trần Thị Hồng Lan, Trạm trưởng KCS nhà sàng kiêm Phó trưởng phòng KCS; Nguyễn Mạnh Kha, Tổ trưởng tổ kho Phân xưởng Sàng tuyển; Nguyễn Văn Hạnh, Quản đốc Phân xưởng Sàng tuyển và Hoàng Ngọc Quyên, lái xe Phân xưởng Vận tải 3.

Lãnh đạo Công ty tuyển than Hòn Gai (TKV) cho biết, những người này bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ có hành vi gian lận trong công tác vận chuyển đá xít thải để hưởng lợi bất chính chi phí vận tải. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt vào cuộc, khám phá nhiều vụ việc, điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

Kho chứa than của Công ty Tuyển than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

Đặc biệt, vào ngày 23/2, lực lượng nghiệp vụ đã bất ngờ kiểm tra, bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép với số lượng đặc biệt lớn tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long - TKV (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả); tạm giữ 50 người và 54 phương tiện.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng với cán bộ thuộc Công ty than Hạ Long, Công ty than Khe Sim… lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn, chiếm đoạt than một cách công khai nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, Chuyên án “KSMC0820” đấu tranh với đường dây buôn lậu khoáng sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây do Vương Hiểu Thanh người Trung Quốc chủ mưu và Nguyễn Khắc Vĩnh cầm đầu.

Đây là đường dây buôn lậu với quy trình khép kín từ khâu thu gom, tập kết, đóng gói, vận chuyển, khai báo hải quan gian dối để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để xuất lậu quặng sang Trung Quốc; với phạm vi, địa bàn hoạt động rộng, mang tính chất xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam, Trung Quốc và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội, Thái Bình và Quảng Ninh.

Sau thời gian triển khai quyết liệt, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh Chuyên án KSMC 0820, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 1 vụ, 17 bị can và 1 pháp nhân thương mại với tội danh buôn lậu, thu giữ vật chứng trị giá trên 250 tỷ đồng.

Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 1 vụ với 16 bị can và 1 pháp nhân; đồng thời tạm đình chỉ điều tra để ra Quyết định truy nã đối với 1 bị can người Trung Quốc là chủ mưu trong chuyên án.