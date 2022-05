Bắt tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 5/5, lãnh đạo Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ được tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách nước ngoài.

"Khoảng 11h cùng ngày, chúng tôi phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ được tài xế taxi nói trên. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời thu giữ 2 chiếc điện thoại mà tài xế taxi lấy của 2 nữ du khách nước ngoài. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cụ thể tới các cơ quan báo chí", vị lãnh đạo này

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh cùng thông tin về việc 2 cô gái quốc tịch Nga được cho là bị tài xế taxi lấy mất 2 chiếc điện thoại iPhone lúc rạng sáng.

Khu vực nơi 2 nữ du khách nước ngoài bị mất điện thoại. (Ảnh: Thảo Nutri)

Là một trong những người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc và giúp đỡ 2 nữ du khách, anh Hoàng Hải (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 3h ngày 5/5, anh cùng vài người bạn ngồi ăn uống tại phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) thì nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc của 2 cô gái trẻ người nước ngoài.

Sau đó, anh Hải cùng vài người bạn đến trấn an họ thì được biết 2 cô gái này đến từ nước Nga. Họ đến Việt Nam từ 2 ngày trước.

"Hai cô gái người nước ngoài cho hay, thời điểm đó họ gọi xe taxi. Sau đó do điện thoại gần hết pin nên 2 cô gái nhờ tài xế cắm sạc hộ, rồi chạy đi đổi tiền Việt. Tuy nhiên, khi họ vừa quay người lại thì xe taxi tập lức phóng đi, mang theo 2 chiếc điện thoại iPhone khiến nữ du khách hoảng loạn", anh Hải kể lại.

Theo anh Hải, sau khi được mọi người trấn an, 2 cô gái đến Công an phường Hàng Bông trình báo nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên chưa thể viết tường trình. Công an phường hướng dẫn họ về khách sạn, nhờ nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ.

Sau đó, anh Hải cùng bạn chở 2 nữ du khách về khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội) và báo lại với nhân viên lễ tân. Lúc này, 2 cô gái vẫn khóc nức nở vì mọi thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử đều nằm trong điện thoại bị mất.