Bắt tài xế chở kẻ đâm chết nam thanh niên trên phố Hà Nội, ép cô gái lên taxi

(VTC News) -

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) bắt giữ khẩn cấp Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Lâm là nam tài xế taxi chở Lê Văn Thức (SN 1993, quê Lạng Sơn) tạt đầu xe máy, sau đó dẫn đến vụ giết người, bắt cóc nữ nạn nhân trên phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 15/9, anh N.T (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm) đi xe máy chở chị T. (SN 1994, ở Yên Bái) đi trên đường Láng Hạ. Lúc này, Lê Văn Thức ngồi trên xe taxi, yêu cầu tài xế lao lên phía trước chặn đầu xe máy của anh N.T.

Hiện trường vụ án khiến nam thanh niên thiệt mạng.

Vừa bước xuống xe, Thức dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh N.T và bắt chị T. phải lên xe đi cùng hắn. Khi chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Thức yêu cầu lái xe phải dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu.

Tai đây, hắn túm tóc lôi chị T. xuống xe, dù nạn nhân quỳ xuống van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm chị T. Sau đó nghi can tiếp tục đưa chị T. chạy trốn.

Sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, đến 6h45 ngày 16/9, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Thức khi nghi can đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm.

Đồng thời, cơ quan công an cũng giải cứu thành công chị T. lúc đó đang bị khống chế. Chị T. có một số thương tích, đã được sơ cứu và chuyển về bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Còn anh N.T dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Bước đầu, Thức khai nhận, dù đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ yêu đương tình cảm với chị T. khoảng 3 năm nay.

Thời gian gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh N.T. nên nổi cơn ghen. Tối 15/9, sau khi ăn cơm ở Thái Nguyên, Thức thuê xe xuống Hà Nội để tìm chị T.

Thức đến cửa hàng của anh N.T. để tìm bạn gái nhưng không gặp nên đã rời đi. Trên đường về, Thức bắt gặp anh N.T. đang chở chị T. đi qua. Thức thúc ép tài xế taxi là Lê Tùng Lâm bám theo, tạt đầu xe máy khiến anh N.T. phải dừng lại. Sau đó, hung thủ ra tay sát hại anh N.T và bắt cóc chị T.